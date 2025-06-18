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Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IFAB'ın kalecinin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu verilmesi kuralı, ilk defa FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı.. Peki,8 saniye kuralı nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni bir kuralı duyurdu. Buna göre, artık bir kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilme imkanı tanınacak.

Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında gerçekleşti.

Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı - 1. Resim

8 SANİYE KURALI NEDİR?

Kalecilerin topu 8 saniyeden fazla ellerinde tutmasına dair IFAB’ın yeni kuralı, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda uygulandı.

Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi.

Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı - 2. Resim

Kaleci topu eline aldığında hakem 5 saniyelik geri sayım işaretti yaparak oyuncuyu uyarır. Ardından eğer kaleci 8 saniyeyi aşarsa, rakip takım lehine köşe vuru kararı verir. Bu kural, oyunun sürekliliğini arttırmayı ve zaman geçirmeyi önlemeyi amaçlar.

Futbolda 8 saniye kuralı nedir? İlk kez Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı - 3. Resim

Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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