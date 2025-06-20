Flamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileri

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken, B Grubu’nda zirve mücadelesi veren iki güçlü takım sahneye çıkıyor. Grubun ikinci haftasında Flamengo ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Flamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu netleşti.

Flamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. İngiliz devi Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde sezonun ikinci kupasını kazanmayı hedefliyor.

Konferans Ligi zaferinin ardından gözünü Kulüpler Dünya Kupası’na diken Londra temsilcisi, ilk maçta Los Angeles FC’yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya sağlam bir başlangıç yaptı.

Brezilya’nın futbol kültürünü başarıyla temsil eden Flamengo ise ilk karşılaşmasında Tunus temsilcisi ES Tunis’i 2-0 mağlup etti. Güney Amerika’dan gelen yoğun taraftar desteğiyle adeta evinde oynuyormuş gibi hisseden kırmızı-siyahlılar Chelsea karşısında da aynı atmosferi sahaya yansıtarak kritik galibiyet peşinde.

FLAMENGO - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Flamengo ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi. Heyecan dolu Flamengo - Chelsea maçı 20 Haziran Cuma günü şifresiz olarak izleyebilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca Tabii dijital platformu üzerinden de canlı izlenebilecek mücadele, ücretsiz şekilde erişime açık olacak.

FLAMENGO - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ikinci grup maçları kapsamında oynanacak olan Flamengo - Chelsea karşılaşması 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Mücadele Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletindeki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak.

Her iki takım da ilk maçlarını 2-0 kazanarak sahaya moralli çıkacsk. Chelsea, Konferans Ligi şampiyonluğu sonrası yeni bir uluslararası kupaya daha uzanma peşindeyken, Flamengo ise Güney Amerika futbolunun temsilcisi olarak sahada galibiyet arayacak.

FLAMENGO - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Flamengo: A. Rossi, G. Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, E. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, L. Araújo, Pedro

Chelsea: R. Sánchez, R. James, T. Chalobah, L. Colwill, M. Cucurella, E. Fernández, M. Caicedo, P. Neto, C. Palmer, N. Madueke, L. Delap