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Kylian Mbappe, ABD'de hastanelik oldu! Fransız yıldızın son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kylian Mbappe, ABD&#039;de hastanelik oldu! Fransız yıldızın son durumu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'in Kylian Mbappe, mide enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Fransız yıldızın sağlık durumuna dair 2 açıklama yapıldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla 1-1 berabere kalan Real Madrid'e, Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

Kylian Mbappe, ABD'de hastanelik oldu! Fransız yıldızın son durumu - 1. Resim

MİDE ENFEKSİYONU GEÇİRDİ

İspanyol kulübü, turnuvanın ilk maçını kaçıran ve salı günkü antrenmanda yer almayan Fransız futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verdi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mbappe'nin akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, çeşitli test ve tedavilerin uygulandığı belirtildi.

"TABURCU EDİLDİ"

Real Madrid'in ikinci açıklamasında, "Oyuncumuz bugün öğleden sonra hastaneden taburcu edildi ve Real Madrid kampına geri döndü" denildi.

Kylian Mbappe, ABD'de hastanelik oldu! Fransız yıldızın son durumu - 2. Resim

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 22 Haziran Pazar günü Meksika ekibi Pachuca'yla karşılaşacak Madrid ekibinde 26 yaşındaki oyuncunun, bu maçta forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

56 MAÇTA 43 GOL, 5 ASİST

Güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan futbolcu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 56 maçta forma giydi. Mbappe, bu karşılaşmalarda 43 kez fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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