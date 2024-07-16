Kylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'ye Santiago Bernabeu'ya akın eden 85 bin taraftarının önünde imza attırıyor.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransız golcü Kylian Mbappe için imza töreni düzenleniyor. Eflatun beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, 9 numaralı formayı giyecek.

9 NUMARALI FORMA 170 EURO

Real Madrid taraftarlarI Kylian Mbappe formalarına hücum etti. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa çıkarıldı.