Kylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'ye Santiago Bernabeu'ya akın eden 85 bin taraftarının önünde imza attırıyor.
Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransız golcü Kylian Mbappe için imza töreni düzenleniyor. Eflatun beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, 9 numaralı formayı giyecek.
9 NUMARALI FORMA 170 EURO
Real Madrid taraftarlarI Kylian Mbappe formalarına hücum etti. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa çıkarıldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi