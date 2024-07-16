Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza

Kylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kylian Mbappe&#039;den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid&#039;e 5 yıllık imza
Real Madrid, Kylian Mbappe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'ye Santiago Bernabeu'ya akın eden 85 bin taraftarının önünde imza attırıyor.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransız golcü Kylian Mbappe için imza töreni düzenleniyor. Eflatun beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, 9 numaralı formayı giyecek.

9 NUMARALI FORMA 170 EURO

Real Madrid taraftarlarI Kylian Mbappe formalarına hücum etti. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa çıkarıldı.

Kylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zeynep Yılmaz 'Villasını 16 milyon Euro'ya satıyor' haberlerini yalanladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu! Barcelonalı yıldızdan müjdeli haber geldi - Sporİlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu!Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacak - SporYeni transfer Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacakGalatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Rekor bonservis belli oldu - SporGalatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararıTrabzonspor'da 7 ayrılık! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kesti - SporTrabzonspor'da 7 ayrılık! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kestiKylian Mbappe hayalini kurduğu Real Madrid'e sonunda kavuşuyor! 5 yıllık sözleşme bugün imzalanıyor - SporDünya yıldızı Arda Güler'in takım arkadaşı oluyor!Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun tepkisi! 'Burayı sattın muhabbeti kaldı mı ya?' - SporSergen Yalçın'dan 'Cenk Tosun' tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...