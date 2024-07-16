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Kylian Mbappe hayalini kurduğu Real Madrid'e sonunda kavuşuyor! 5 yıllık sözleşme bugün imzalanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kylian Mbappe hayalini kurduğu Real Madrid&#039;e sonunda kavuşuyor! 5 yıllık sözleşme bugün imzalanıyor
Kylian Mbappe, Real Madrid, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya LaLiga'da mücadele eden Real Madrid, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Kylian Mbappe için bugün bir imza töreni düzenleyecek. Beş yıllık sözleşmeye imza atacak olan Mbappe, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerine bugün resmi olarak başlayacak. Santiago Bernabeu'da gerçekleştirilecek imza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncu, resmi imzaların ardından taraftarın karşısına çıkacak. 80 binden fazla taraftarın katılması beklenen tören için tüm biletler tükenmiş durumda.

Real Madrid, Mbappe'yi daha önce de kadrosuna katmak istemiş, ancak bu transfer 2021'de gerçekleşmemişti. O dönemde Paris Saint-Germain'e 200 milyon euro teklif eden Real Madrid, görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı.

Kylian Mbappe hayalini kurduğu Real Madrid'e sonunda kavuşuyor! 5 yıllık sözleşme bugün imzalanıyor - 1. Resim

PARİS SAİNT-GERMAİN'DEKİ SON DÖNEMİ

Mbappe, 2022'de biten sözleşmesini Paris Saint-Germain ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıl daha uzatmış ve Fransız ekibinde iki sezon daha forma giymişti. Ancak bu sezonun sonunda PSG ile kontratını yenilemeyeceğini duyuran Mbappe, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile takıma veda etti.

Kylian Mbappe, Real Madrid'deki yeni macerasına bugün başlıyor ve taraftarlar büyük bir heyecanla bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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