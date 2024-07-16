ABD'de yasaklanan Kaspersky, ülkedeki operasyonlarını durduruyor!

Kısa süre önce dünyaca ünlü antivirüs yazılımı Kaspersky ABD'de satışı yasaklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından şirket, ABD operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Kaspersky, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç yıl önce onayladığı ve resmileştirdiği yasa ile devlet kurumlarında yasaklanmıştı. Bu yasağın gerekçesi, Kaspersky'nin Rusya istihbaratına veri sızdırdığına dair iddialardı.

TheVerge'nin haberine göre Kaspersky yazılımlarının, NSA’in bilgisayarlarına Rus hacker’ların erişimini sağladığını ileri sürmüştü. Bu iddialar sonucunda hem sivil hem de askeri kurumlarda yasaklanan Kaspersky, o dönemde tüm suçlamaları reddetmişti.

SATIŞI YASAKLANDI

Geçtiğimiz haftalarda, Biden yönetimi bu konuda yeni bir adım atarak, Kaspersky Labs'ın antivirüs ürünlerini ABD'li müşterilere satmasını yasakladı. Bu karar doğrultusunda, Kaspersky artık ABD'de satış yapamayacak ve eylül ayından sonra mevcut müşterilere de hizmet veremeyecek.

Bu gelişmelerin ardından, Kaspersky ABD'deki operasyonlarını sonlandırdı ve çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Şirket, bu zorunlu kararın ardından ABD pazarından tamamen çekildi.