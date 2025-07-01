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Boşanma krizi kanla bitti: Önce vurdu sonra intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Boşanma krizi kanla bitti: Önce vurdu sonra intihar etti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Serdar Yılmaz, eski eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu eski kayınvalidesini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde, Serdar Yılmaz (42), D.Y. ile bir süre önce boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Serdar Yılmaz, boşanmalarında D.Y'nin ilk eşinin annesi H.D'yi (61) sorumlu tuttu. Yılmaz, H.D'nin evine giderek eşiyle boşanmasına neden olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada H.D'yi göğsünden vurdu.

Boşanma krizi kanla bitti: Önce vurdu sonra intihar etti - 1. Resim

TESLİM OLMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yılmaz, burada teslim olmamak için tabancayla başına ateş açtı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, Serdar Yılmaz'ın ise öldüğünü belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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