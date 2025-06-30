Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu

Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Türkiye, Gaziantep, Silahlı Saldırı, Adliye, Hapis Cezası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te eski eşi Bilge Kaya ile kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı adliye çıkışında takip edip otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ağırlaştırmış müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet bir vatandaşın kamerasına yansımış, ülke gündemini sarsmıştı.

Gaziantep'te, eski eşi ile eski kayınpederini adliye çıkışında takip ettiği otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse'nin (27) karar duruşması görüldü.

'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Mertcan Köse'ye eski eşini öldürmekten ağırlaştırmış müebbet, kayınpederini öldürmekten ise 24 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse, öldürülen baba ile kızının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

BİLGE KAYA CİNAYETİ

16 Haziran 2023 günü Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre Mertcan Köse, adliye çıkışında eski eşi Bilge Kaya (25) ile kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu 27 KE 244 aracın önünü kesmişti.

Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu - 1. Resim

Durdurduğu araçtaki eski eşi ve kayınbabası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle defalarca ateş etmiş ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı eski eş ise yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

Köse kendisini "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" diyerek savunmuştu.

Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu - 2. Resim

Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olayİsrail Gazze'de katliam için son uyarıyı yaptı: Tahliye edin!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda yıl sonunu işaret edip hedefteki rakamı açıkladı - GündemErdoğan hedefteki rakamı açıkladı!Otomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulundu! Mersin'de tüyler ürperten olay - GündemOtomobilde 3 ceset ve ölü köpek bulunduKaçak kazı ile köyden köye su götürdüler! Hayvanları susuz bıraktılar - GündemKaçak kazı ile köyden köye su götürdülerLütfü Savaş'ın avukatından mahkemeye damga vuran talep! Duruşma 8 Eylül'e ertelendi - GündemSavaş'ın avukatından davaya damga vuran talepİzmir yangınının boyutu ortaya çıktı! Gözyaşları içinde anlattılar: 40 yıllık hatıralarımız vardı hepsi küle döndü - GündemGözyaşları sel oldu, 40 yıllık hatıraları küle döndüZamanla yarıştılar! Film gibi anlar: Alevlerin ortasında kalan engelli vatandaş bakın nasıl kurtarıldı - GündemFilm gibi... Engelli vatandaş bakın nasıl kurtarıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...