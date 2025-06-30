Önlerini kesip pompalı tüfekle öldürmüştü! Tüyleri diken diken eden Bilge Kaya cinayetinde karar belli oldu

Gaziantep'te eski eşi Bilge Kaya ile kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı adliye çıkışında takip edip otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ağırlaştırmış müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet bir vatandaşın kamerasına yansımış, ülke gündemini sarsmıştı.

Gaziantep'te, eski eşi ile eski kayınpederini adliye çıkışında takip ettiği otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse'nin (27) karar duruşması görüldü.

'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Mertcan Köse'ye eski eşini öldürmekten ağırlaştırmış müebbet, kayınpederini öldürmekten ise 24 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse, öldürülen baba ile kızının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

BİLGE KAYA CİNAYETİ

16 Haziran 2023 günü Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre Mertcan Köse, adliye çıkışında eski eşi Bilge Kaya (25) ile kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu 27 KE 244 aracın önünü kesmişti.

Durdurduğu araçtaki eski eşi ve kayınbabası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle defalarca ateş etmiş ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı eski eş ise yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

Köse kendisini "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" diyerek savunmuştu.