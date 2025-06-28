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"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Kanepeden düştü&quot; dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında
Kırıkkale, Cinayet, Suikast, Şüpheli, Otopsi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de "kanepeden düştü" denilen cinayette sır perdesi aralandı. Otopsi sonrası şahsın, sopa darbeleriyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, şüpheliler yakalandı.

Kırıkkale'de duyanları şaşkına çeviren bir cinayet yaşandı. Alkol alan 4 kişi arasında çıkan tartışma sonrası Ali Osman Topuz (42) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 112'ye 'kanepeden düştü' ihbarı yapılan Topuz'un aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN "KANEPEDEN DÜŞTÜ" DEDİLER

Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Topuz (42) ile arkadaşları C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) birlikte alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Topuz, kafasına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Şüpheliler, durumu gizlemek amacıyla Topuz’un telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "kanepeden düştü" ihbarında bulundu.

"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında - 1. Resim

OTOPSİ SONRASI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Topuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün "şüpheli" bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Topuz’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında - 2. Resim

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, olayla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

"Kanepeden düştü" dediler cinayet çıktı! Gerçeği otopsi sonrası öğrendiler, 3 kişi gözaltında - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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