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İntihar değil cinayet girişimi! Eşinin 6. kattan attığı kadın felç kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İntihar değil cinayet girişimi! Eşinin 6. kattan attığı kadın felç kaldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana’da 31 yaşındaki öğretmen Dilek G., iddiaya göre tartıştığı eşi tarafından evinin balkonundan aşağı atıldı. 6. kattan beton zemine düşen genç kadın belden aşağısı felç kalınca yatalak hale geldi. Olay sonrası tutuklanan eşi Çağlar G. hakkında soruşturma sürerken, Dilek G. ölümden döndüğünü belirterek “Yaşadığım eve mecburum, ama adalet için mücadele edeceğim” dedi. Dilek G.'nin avukatı ise olayın intihar değil açık bir şiddet vakası olduğunu savundu.

Adana’da genç bir kadın, evliliğinin henüz altıncı ayında dehşet dolu bir olay yaşadı. İddiaya göre eşiyle yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atılan 31 yaşındaki öğretmen Dilek G., belden aşağısı felç kaldı. Ölümden kıl payı kurtulan kadın, şimdi yatalak bir halde yaşama tutunmaya çalışıyor. Eşi Çağlar G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Dilek G. hem yaşadığı fiziksel ve psikolojik acılarla hem de adalet arayışıyla mücadele ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının avukatı yaşananların bir “cinayete teşebbüs” olduğunu vurguluyor.

İntihar değil cinayet girişimi! Eşinin 6. kattan attığı kadın felç kaldı - 1. Resim

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki binanın 6. katında ikamet eden öğretmen Dilek G. (31) ve eşi Çağlar G. (36) arasında 24 Mayıs'ta tartışma çıktı. İddiaya göre Çağlar G, tartışma sırasında darbettiği eşini balkondan aşağı attı.

Zemin kattaki iş yerinin sundurmasına çarpıp beton zemine düşen Dilek G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Haziran'da taburcu edilen kadın, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyememeye başladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Çağlar G. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dilek G.
Dilek G.

"ÖLMEDİĞİM İÇİN ŞÜKREDİYORUM VE ADALET MÜCADELESİ VERİYORUM"

Dilek G, gazetecilere, 6 ay önce evlendiği Çağlar G'nin alkol kullanmayacağına dair kendisine söz vermesine rağmen içki içmeye devam ettiğini öne sürdü.

Olay günü eşinin içki içmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını savunan Dilek G, şu iddialarda bulundu:

"Eşim bana bağırıp hakaret etti, ardından da darbetti. Çocuk odasına kaçtım ama yakaladı ve balkona sürükledi. Korkuluklara tutunmuştum ama gözümün içine bakarak 'Bana içki içirmiyorsun, öl' dedi ve ellerimi açtı. Düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum."

Dilek G, taburcu olduktan eve dönmek zorunda kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ailem uzakta, maddi zorluklar yaşıyorum. Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum."

"ADALETE VE YARGIYA GÜVENİMİZ TAM"

Dilek G.'nin avukatı Ozan Karabulut da zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Şüphelinin, müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Karabulut, şöyle konuştu:

"Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş. Şüpheli, yalan tanıklar bularak dosyayı etkilemeye çalışıyor. Müvekkilim yatalak, yürüyemiyor ve ciddi sağlık sorunları var. Adalete ve yargıya güvenimiz tam. Hukuki sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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