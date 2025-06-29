Kadıköy, Samsun şimdi de Giresun... Güney Koreli fenomene 1 ayda 4 taciz: Torba içinde para teklif etti!

Güney Koreli fenomen Mhyochi, Türkiye turunda son 1 ayda dördüncü kez tacize uğradı. Kadıköy ve Samsun'un ardından Giresun'da da tacize maruz kalan genç kadın o anları paylaştı, paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.

Güney Koreli fenomen Mhyochi, bir süre önce geldiği Türkiye'de farklı şehirleri gezerek içerik üretiyor. Ancak fenomen isim içeriklerinden çok yaşadığı tacizlerle gündem oldu.

Son bir ayda İstanbul, Samsun ve Giresun’da benzer olaylarla karşılaşan genç kadın, son yaşanan taciz girişimini de sosyal medyada canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

PARAYLA DİKKATİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Giresun Bulancak’ta yol kenarında yürüdüğü sırada canlı yayın yapan Mhyochi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın tacizine uğradı. Araçla yanına yaklaşan kişi, genç kadını aracına binmeye ikna etmeye çalıştı.

Torpido gözündeki paraları göstererek dikkatini çekmeye çalışan sürücünün ısrarcı tavırları, fenomenin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Mhyochi, Türkçe olarak “Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum” diyerek uzaklaşmaya çalışsa da şahsın rahatsız edici davranışları bir süre daha sürdü.

ŞEHİR ŞEHİR TACİZE UĞRADI!

Mhyochi, son bir ay içinde şu şehirlerde benzer vakalarla karşı karşıya kaldı:

6 Haziran - İstanbul

20 Haziran - Samsun

21 Haziran - Samsun

28 Haziran - Giresun / Bulancak

Her olayda farklı şehirlerde benzer tacizlerle karşılaşan fenomen, yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından belgeleriyle paylaşıyor. Mhyochi’nin videoları kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve büyük tepki topladı.