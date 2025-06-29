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Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: &quot;Bu çocuk bizi öldürecek&quot; dedi 1 saat sonra...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da madde bağımlısı M.A.A., 60 yaşındaki annesini öldürdü. Aygün Aktürk'ün eşine attığı "Bizim sonumuz ölüm. Bu en sonunda bizi öldürecek para bulamayınca" mesajıysa korkunç olayın ayak sesi oldu. Cinayetten 1 saat önce kendisine bu mesajın geldiğini söyleyen acılı eş ise, uyuşturucu bağımlılarının cezaevinden çıkmamasını istedi.

Dehşete düşüren olay Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde yaşanan olayda, madde bağımlısı 31 yaşındaki M.A.A. ailesinin yaşadığı eve geldi. 

Maddenin etkisinde olan şüpheli M.A.A., üst kattaki odasına çıktıktan bir süre sonra iki kez alt kattaki buzdolabına inerek tatlı ve yiyecek aradığını, tekrar odasına çıktıktan sonra, bir maddeyi kullandıktan sonra çığlıklar atmaya başladı.

Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra... - 1. Resim

"SON SÖZÜ 'SU GETİR' OLDU"

Bunun üzerine üst kata çıkarak oğlunu sakinleştirmeye çalışan anne Aygün Aktürk, o sırada odada bulunan torununa "Su getir" diye bağırdı. Torun, alt kattan suyu doldurup getirecekken üst kattan düşme sesini duydu. Yukarıya çıktığında ise babaannesi yerde hareketsiz yattığını gören çocuk hemen 112'yi aradıktan sonra komşularının kapılarını çalarak yardım istedi. Komşular da jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekibinin tüm çabalarına rağmen Aygün Aktürk'ün kalbi durdu. Aktürk, Kemer Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek burada da müdahaleye devam edilmesine rağmen hayata döndürülemedi.

Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra... - 2. Resim

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.A.A. ise aynı gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Taksirle ölüme sebebiyet" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Genç adamın olay sırasında kendisinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.

Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra... - 3. Resim

"GÖZLERİ AÇIKTI, KIMILDANAMIYORDU"

Alt kattan su alıp döndüğünde babaannesini yerde hareketsiz yatar vaziyette bulduğunu ifade eden torun, "Babaannemin gözleri açıktı, nefes alıyordu ama kımıldayamıyordu. Tahmin ediyorum yerde çırpınan M.A.A.'nın eli bacağına çarpınca düştü, kafasını duvara vurdu" şeklinde konuştu.

Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra... - 4. Resim

ACILI EŞ İSYAN ETTİ: UYUŞTURUCU İÇENLERİ BIRAKMAYIN

Olay sırasında iş seyahati sebebiyle il dışında bulunan Zeki Aktürk, yaptığı kısa açıklamada, yaşadıkları facianın bir örnek teşkil ettiğini belirterek "Lütfen yetkililer uyuşturucu kullanan çocukları yakaladıklarında kullanıcı diye kesinlikle bırakmasınlar. Size bir örnek, oğlum annesinin ölümüne sebep oldu. Kendisi de şu anda cezaevinde. Unutulacak bir şey değil" diye konuştu.

Evlat dehşeti! Kabusu gerçek oldu: "Bu çocuk bizi öldürecek" dedi 1 saat sonra... - 5. Resim

"BİZİM SONUMUZ ÖLÜM"

Aygün Aktürk'ün eşi Zeki Aktürk'le olay gecesi ölümünden kısa süre önce yaptığı görüşmedeki sesli mesajı da ortaya çıktı. Görüşmede Aygün Aktürk eşine, "Bu ne bilgisayar koydu, ne telefon koydu, ne bisiklet koydu. Geçen senden para isteyince bağıra bağıra bana yol parası ver dedi ya, ben vermedim. Tuvalette diyormuş ki, hepsini öldüreceğim. Bizim sonumuz ölüm. Bizi bununla baş başa bırakıp sen seyahate falan gidemezsin. Konuşmayla bir şey olmaz bu. İçmeyince bunun gözleri dönüyor.

O gün gözleri döndü evi terk etti. Ne yaptı? Bir buçuk milyarı bir günde yedi geldi. Yok bir buçuk milyarı yemiş gelmişsin, yok bisikleti satmışsın, yok telefonunu satmışsın bunlar kulağına girmiyor. Dünyayı söyle bağır, kendini parala anladın mı, bu ilerlemiş iyice ilerlemiş. Bu en sonunda bizi öldürecek para bulamayınca" dediği öğrenildi.

Aygün Aktürk'ün cenazesi, Kemer'de kılınan cenaze namazından sonra uçakla İstanbul'a götürülerek Ümraniye Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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