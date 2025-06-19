İstanbul'dan sonra şimdi de Samsun! Güney Koreli fenomeni aracına davet etti: Gel gezdireyim seni

Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park'a İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaparken 71 yaşındaki Y.Z.A. tacizde bulunmuştu. Güney Koreli fenomen bu defa da Samsun'da gezerken bir şahıs yanına aracıyla yaklaştı. Genç kadını araca davet eden şahsın "Gel gezdiyerim seni" dediği anlar kamera tarafından görüntülendi.

Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adam tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. O anlar, genç kadının telefon kamerası tarafından kaydedilmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler tarafından yakalanan Y.Z.A, çıkarıldığı mahkemede "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı.

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Mhyochi ismiyle bilinen Hyojeong Park'a bu defa da Samsun'da bir şahıs tarafından davet geldi. Aracına davet eden şahsın genç kadına "Gel gezdireyim seni" dediği anlar kameraya yansırken, şahsın ret cevabı almasına rağmen ısrarcı tavırlarda bulunması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.