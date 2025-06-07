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Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yaşlı adam gözaltında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yaşlı adam gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park'a İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yaparken tacizde bulunan 71 yaşındaki Y.Z.A ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Görüntüleri ihbar sayan polis ekipleri, yaşlı adamı Pendik'te gözaltına alındı.

Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında yaşlı bir adam tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. O anlar, genç kadının telefon kamerasına yansıyarak izleyiciler tarafından izlenmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, 71 yaşındaki adamı Pendik'te yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ KADINA AHLAKSIZ TEKLİF

Görüntülerde yayın sırasında izleyicilerle etkileşimde bulunan Hyojeong Park'a yaşlı bir adamın yaklaşarak rahatsız edici davranışlarda bulunduğu görülüyor. Genç kadına ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adamın genç kadını fiziksel taciz ettiği de anlaşılıyor. Görüntülerde yaşlı adam yaptıklarının ardından hızlıca bölgeden uzaklaşıyor.

Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yaşlı adam gözaltında - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER İHBAR SAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğunu belirledi. Ekipler, Y.Z.A.'yı Pendik ilçesindeki Kavakpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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