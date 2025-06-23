Güney Koreli fenomeni taciz etmişti! İşte istenen ceza

İstanbul'da sosyal medya yayıncısı Güney Koreli Hyojeong Park (26) isimli kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. hakkında istenen ceza belli oldu.

6 Haziran'da Kadıköy'de sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, yürürken canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğramıştı. Genç kadının canlı yayın sırasında kendisini taciz eden yaşlı adamdan uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtığı görülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden ve şahsın 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Pendik'te Kavaklıpınar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına almıştı. Yusuf Ziya A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek ''basit cinsel saldırı'' suçundan tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.'nın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saldırıyla, müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi.

Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

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2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi sonucunda eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğu, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.