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Çanta içerisinde yol kenarında bırakılmıştı: Ölü bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanta içerisinde yol kenarında bırakılmıştı: Ölü bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı
Bingöl, Cinayet, Bebek, JASAT, Çanta, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'de 2005 yılında spor çanta içinde beze sarılmış bebek cesedi bulunmuştu. Korkunç olayın failleri 20 yıl sonra yakalandı. Dehşetin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıl önce yaşanan korkunç olayı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu aydınlattı. 

Tarihler 16 Kasım 2005'i gösterdiğinde Elazığ-Bingöl karayolu yakınlarında spor çanta içinde beze sarılmış kız bebek cesedi bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, isim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızların JASAT'tan kaçamadığını söyledi.

BURSA'DA YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"2024 yılında JASAT'ımızca özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldık. 4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl'e getirildi.

Çanta içerisinde yol kenarında bırakılmıştı: Ölü bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı - 1. Resim

VAHŞETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Çanta içerisinde yol kenarında bırakılmıştı: Ölü bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı - 2. Resim

JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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