Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı zirvede bir konuşma yaparak Türkiye’deki yatırım avantajlarını katılımcılara anlattı. Zirveyi değerlendiren İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Gayrimenkul geliştirme, taahhüt – inşaat ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Zirvede Suriyeli iş insanlarımız ve onların kıymetli temsilcilerine İsra Holding olarak yaptığımız yatırımları ve Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlatma fırsatı bulduk. Holdingimizim bünyesinde faaliyet gösteren İsra Group AŞ ve V Mall AŞ tarafından Başakşehir’de yakın zamanda bünyemize kattığımız yaklaşık 100 milyon TL yatırımımızdan bahsettik. V markalı projelerimiz; V Orman Resort, V Kampüs, V Şehir’den sonra alışveriş merkezi noktasında V Mall’ı da eklediğimizi Suriyeli dostlarımıza anlattık. V Mall’ı Başakşehir bölgesinin en büyük kapsamlı Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak planladığımızı ifade ettik. İsra Holding olarak yatırımlarımıza ağırlık verdiğimiz bu yılda Suriyeli dostlarımıza her türlü destek ve iş birliğine, yeni yatırımlarla kazan kazan noktasında katkı sunmaya hazır olduğumuzu anlattık. Yeni yatırım modelleri noktasında Suriyeli yatırımcılarımızın yakın ilgisi ile karşılaştık. Yeni ortaklık ve iş birliği çerçevesinde olumlu görüşmelerimiz oldu” dedi.