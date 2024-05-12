İstanbul’un 20 yıllık başarı öyküsü

İstanbul dünyanın en sevilen ve en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri hâline geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne kadar 20 yılda milyarlarca dolarlık yatırım yapılan İstanbul, dünya metropolleri arasına girdi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - İstanbul dünyanın en sevilen ve en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri hâline geldi. Bu başarı 20 yılda yapılan hizmetlerin geri dönüşü ile oldu. Kültürel yapısı ve tarihî dokusu dışında; altyapıya, teknolojiye, belediyeciliğe ve ulaşıma yapılan yatırımlar, İstanbul’u dünya metropolleri arasında soktu. İstanbul Havalimanı, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Finans Merkezi, kentsel dönüşüm çalışmaları ve metro hatları ile kadim şehre 20 yılda milyarlarca dolarlık yatırım yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI

Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasındaki konumu ile dünyada havacılık kurallarını değiştiren İstanbul Havalimanı projesi, 2018 yılından itibaren Avrupa’nın zamanında kalkış yapan 1’inci havalimanı olma özelliği ile dünyadaki 333 lokasyona yolcu taşımaya devam ediyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye’nin stratejik konumunu daha da güçlendiren İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor. Tek çatı altında 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binasıyla yolcularına hizmet veren İstanbul Havalimanı’nın, hâlihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesi bulunuyor.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

İstanbul’a değer katan bir diğer proje ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Yapımına 2013’te başlanan köprü, 3 yıl gibi kısa sürede tamamlanarak 26 Ağustos 2016’da hizmete açıldı. 148 kilometre uzunluğundaki köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde dörder kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi bulunuyor. 59 metre ile dünyanın en geniş köprüleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metreyi aşarken 1.408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü konumunda bulunuyor. İstanbul trafiğini rahatlatan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü günde 150 bin araç kullanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yeni projesi köprüye katma değer katacak. Bu kapsamda uzunluğu 120 kilometre olan demir yolu hattının YSS Köprüsü’nden geçirilmesi planlanıyor.

MARMARAY

Sultan Abdülmecid’in hayali “Asrın Projesi” Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demir yolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013’te hizmete açıldı. Dünyada benzeri olmayan megaprojeyi 10 yılda 1 milyardan fazla insan kullandı.

AVRASYA TÜNELİ

İstanbul’un Avrupa ve Asya Yakalarını ilk kez denizin altından geçen bir kara yolu tüneli ile bağlayan Avrasya Tüneli de, İstanbul’a yapılan bir diğer megayatırım olarak öne çıkıyor. Tünel; deniz tabanının altından geçen 5 kilometre uzunluğundaki iki katlı tünel ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhta konumlanıyor. Proje ile araç trafiğinin yoğun olduğu Avrupa Yakası Kazlıçeşme-Anadolu Yakası Göztepe arası olan toplam 14,6 kilometrelik güzergâh 100 dakikadan 15 dakikaya indi. 2023 Şubat ayı itibarıyla toplam 100 milyon aracın kullandığı Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağlayarak yatırım maliyetlerini karşıladı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

Yapımına 12 yıl önce başlanılan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile inşa edilen İFM, dünyanın sayılı finans merkezileri arasında yer alıyor. İFM, yabancı yatırımcılar ve fonların Türkiye’ye yönlenmesinde önemli bir görev üstleniyor.

ŞEHRİN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Dünya metropolleri; eski ve tarihî yapılar ile modern projelerin harmanlandığı kentlerden oluşuyor. Dolayısıyla şehirde çarpık kentleşmenin olmaması gerekiyor. AK Parti hükûmeti bu bilinçle son 20 yılda İstanbul’un yüzünü âdeta değiştirdi. TOKİ ve Emlak Konut GYO 20 yılda yüzbinlerce yeni konut yapımına imza attı. Özel müteahhitlerin de desteğiyle, eski ve depreme dayanıksız binaların sayısı bir hayli azaldı. Kentsel Dönüşüm Seferberliği kapsamında yapımına devam eden yüzlerce proje bulunuyor. Hedef 2030 yılına kadar İstanbul’da güvensiz tek bir konut bırakmamak.

DEMİR AĞLAR İLE ÖRÜLDÜ

Şehirlerin dünya markası olması için ulaşım ağlarının oldukça geniş olması gerekiyor. Hükûmet bu vizyon ile 20 yılda İstanbul’u âdeta demir ağlarla ördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyla ilgili açıklaması işe şöyle: Şehrimizdeki raylı sistem alanının toplam mesafesi 362 kilometreyi buldu. Daha önemlisi bu raylı sistemlerin büyük bölümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Mesela son 5 yılda İstanbul’da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalmadır ya da Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Her biri İstanbul’un ulaşımına hayati birer nefes borusu işlevi gören bu raylı sistem hatları olmasaydı bugün şehrin içine düşeceği durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz.

EN ÇOK SEVİLEN VE ZİYARET EDİLEN ŞEHİR OLDU

Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. 2023 yılında “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesinde ilk sırada İstanbul yer aldı. Geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada yer alan İstanbul’u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. 20 yıl önce İstanbul’a gelen turist sayısı sadece 2 milyondu. Öte yandan Time Dergisi, 2022 yılında yayınladığı makalede İstanbul’un gezginler tarafından en çok sevilen şehirler listesinde ilk 3’te olduğunu belirtti.