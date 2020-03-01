Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Kalitenin simgesi hâline gelen “Palladium” markasını proje içerisine taşıyan Tahincioğlu; mağaza, restoran ve kafelerin yer alacağı 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ‘Palladium Cadde - Küçükyalı’ ile değerini daha da arttırıyor. Anadolu yakasının ilk karma kullanımlı projesi olan Nidapark Küçükyalı 1+1’den 4+1’e kadar daire tipi seçenekleri ile ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Projede yeni satışa sunulan Adalar manzaralı çatı dubleksleri ve Palladium Cadde - Küçükyalı manzaralı teraslı dubleks daire sahibi olmak isteyenler için cazip ödeme planları sunuluyor.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Palladium markamızı Nidapark Küçükyalı’ya getirerek alışveriş caddemizin adını Palladium Cadde - Küçükyalı olarak değiştirdik. Projeye çok büyük değer katacağımızı düşünüyoruz. Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Sedef olmak üzere dört ayrı etaptan oluşan projemizde; “Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Heybeli etaplarındaki Adalar manzaralı çatı dubleksler ve 350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde-Küçükyalı manzaralı teraslı dubleksleri sınırlı sayıda satışa sunduk.İçinde bulunduğumuz dönemin ev sahibi olmak için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Faizlerdeki düşüşle birlikte yapılan kampanyalarla konut almak isteyenlere indirimden, düşük faize, ödeme kolaylıklarına kadar pek çok avantaj sunuluyor. Biz de Tahincioğlu olarak 2020 Haziran’dan itibaren teslime başlayacağımız Nidapark Küçükyalı’da cazip kampanyalar sunuyoruz. Projeden daire sahibi olmak isteyenler yüzde 12 indirim ve 120 ay 0,59 faiz oranından faydalanabilecek” dedi.