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Deprem erken uyarı sistemi ‘EDİS’! Yatırım almaya devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem erken uyarı sistemi ‘EDİS’! Yatırım almaya devam ediyor

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asrın Felaketi ile büyük yara alan Türkiye'de deprem gerçeği hemen hemen her gün yaşanan şiddetli artçılarla kendisini hatırlatıyor. Olası büyük Marmara depremi öncesinde her saniyenin önemi daha da artıyor. Türkiye'de geliştirilen deprem erken uyarı sistemi 'EDİS' yatırım almaya devam ediyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Deprem erken uyarı sistemleri Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok deprem ülkesinde kullanılıyor. Deprem anında hayati görev üstlenen bu sistem, Türkiye’de de geliştiriliyor. Fay hatlarına yerleştirilen hassas sensörlerin depremi algılamasıyla harekete geçen sistem, sizi depremin gerçekleştiği yere olan uzaklığınıza göre anında uyarıyor. Böylece deprem dalgaları sizin binanıza gelmeden önce 5-10 saniye de olsa kaçma ya da korunma fırsatı sunuyor. Bu konuyla ilgili Türkiye birkaç girişim bulunuyor. Bunlardan en büyüğü ise Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi… Yakın zamanda KOBİ düzeyindeki bu şirkete Artaş Holding’in iştiraki Artaş Venture Capital yatırımı yaptı.

Deprem erken uyarı sistemi ‘EDİS’! Yatırım almaya devam ediyor - 1. Resim

40 SANİYEYE ULAŞABİLİR

Uzmanlar EDİS sistemi ile ilgili şu bilgileri veriyor: Sistem deprem dalgalarını tespit ediyor ve anında bütün alıcılara alarm gönderiyor. Ve asıl yıkıcı olan S dalgaları size ulaşmadan depremin geleceğini haber veriyor. Deprem dalgaları saniyede en fazla 3,5 kilometre hızla ilerliyor. Muhtemel bir İstanbul depreminde en kötü senaryoda 5-6 saniye, daha iyi ihtimallerde ise 30-40 saniyelik bir zaman var. Heybeliada’da deprem olursa Şişli’de oturan birisi 20 saniyenin üzerinde zamana sahip. 6 Şubat depremlerinde Hatay bu sistemini kullansaydı yaklaşık bir dakika önceden herkesin haberi olabilirdi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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