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Emlak

Paylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!

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Paylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!
Başlık ResmiPaylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!

Sosyal medyadan emlak ve araç ilanı paylaşan işletmelere 15,2 milyon liralık ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı, Meta’ya 20 milyon, TikTok’a ise 4 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

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Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnternet ilan sitelerindeki denetimlerden kaçmak için sosyal medyaya yönelen emlakçı ve oto galerilere Ticaret Bakanlığından yaptırım geldi. Bakanlığın 19 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşım yapan 152 işletmeye uygulanan idari para cezaları toplam 15,2 milyon liraya ulaştı.

Son incelemelerde 70 işletmeye daha toplam 7 milyon lira ceza verildi. Bakanlık, ilan sitelerinin yanı sıra Instagram, Facebook, TikTok ve WhatsApp üzerinden yayımlanan taşınmaz ilanlarını da denetliyor.

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Emlak işletmelerinin sosyal medyada paylaşım yaparken EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısına yer vermesi gerekiyor.

Paylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!
Başlık ResmiPaylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!

Paylaşımda kullanılan fotoğraf, video ve açıklamaların doğrulanmış ilandaki taşınmaza ait olması ve fiyat bilgisinin de bulunması zorunlu tutuluyor. Böylece başka bir evin fotoğrafıyla müşteri çekilmesi ve gerçeği yansıtmayan fiyatlarla tüketicinin yanıltılması önlenmek isteniyor.

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CEZA UYGULANDI

Denetimler kapsamında sosyal medya platformlarına da yaptırım uygulandı. Bakanlık, EİDS’ye entegrasyon ve kimlik-yetki doğrulama yükümlülükleriyle ilgili ihlaller nedeniyle Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine 20 milyon lira, TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Limited Şirketine ise 4 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

Paylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!
Başlık ResmiPaylaşımlara 'fiyat verme' mecburiyeti geldi: Sosyal medyada kaçış yok!

Meta’ya bu kapsamda verilen toplam cezanın 36,2 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Bakanlık, sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla sosyal medya paylaşımlarına yönelik denetimlerin süreceğini duyurdu.

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