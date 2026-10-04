Pazarlık da değişti! Taşınma maliyeti 200 bin lirayı geçti

İstanbul’da taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aşarken, yüksek masraf kiracı ile ev sahibi arasındaki kira pazarlığını da değiştirdi.

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Normal şartlarda kira yenileme döneminde yasal artış oranının üzerinde zam yapılması kiracının kabulüne bağlı olurken, bazı ev sahipleri kira sözleşmesi sırasında tahliye taahhütnamesi alarak elini güçlendiriyor.

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Noter veya yazılı şekilde düzenlenebilen tahliye taahhütnamesi, geçerli şartları taşıması hâlinde kiracının belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmasını gündeme getiriyor. Bu durum, özellikle sözleşmenin başında bir yıllık tahliye taahhüdü veren kiracının kira yenileme dönemindeki pazarlık gücünü zayıflatabiliyor.

Öte yandan İstanbul’da yeni bir eve geçmenin depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ve diğer masraflarla birlikte 200 bin lirayı aşabilmesi, kiracının elini daha da zayıflatıyor. Ev sahibinin yasal artış oranının üzerinde bir zam talep etmesi hâlinde kiracı hukuki haklarını kullanabilse de, tahliye taahhüdü ve yüksek taşınma maliyeti nedeniyle bazı kiracılar mevcut evinde kalabilmek için daha yüksek kirayı kabul ediyor.

1+1’LERE İLGİ ARTIYOR

Konut fiyatları ve alım gücündeki değişim, evlerin metrekarelerine de yansıyor. İNDER Başkanı Engin Keçeli, alıcıların oda sayısından vazgeçmediğini ancak daha küçük evlere yöneldiğini belirterek, geçmişte 120-130 metrekare tercih edilen 3+1 dairelerin bugün 90-100 metrekarelerde de alıcı bulduğunu söyledi. Yüksek kiraların 1+0 ve 1+1 konutlara ilgiyi artırdığını ifade eden Keçeli, satın alma kararında otopark, spor ve yürüyüş alanları ile sosyal donatıların da önemli hâle geldiğini kaydetti. Keçeli, konut sektöründe “ne yaparsan satar” döneminin geride kaldığını, üreticilerin talebe uygun ve doğru konumda konut geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

ORTALAMA KONUT FİYATI 5,3 MİLYON LİRA

Emlakjet ile Endeksa iş birliğiyle hazırlanan Ağustos 2026 Konut Değer Raporu, konut piyasasının güncel dinamiklerini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre yurt genelinde ortalama konut metrekare satış bedeli 42 bin 488 TL seviyesine ulaşırken, ortalama bir konutun anahtar teslim fiyatı 5 milyon 311 bin TL olarak hesaplandı. Metrekare birim fiyatları son bir yıllık periyotta nominal bazda %23,5 artış kaydetmesine karşın, enflasyon etkisi arındırıldığında piyasada yıllık %6,2 oranında reel bir erime yaşandı. Bu durum, etiket fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındaki genel yükselişin gerisinde kaldığını netleştirdi.

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