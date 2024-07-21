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Haberler > Emlak > Yabancı alıcılarda Rusya yine lider

Yabancı alıcılarda Rusya yine lider

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yabancı alıcılarda Rusya yine lider

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancıların Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak 1.440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu. Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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