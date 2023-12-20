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    Burası İsveç değil Türkiye - Türkiye
    Burası İsveç değil Türkiye
    Kamuya 7 binden fazla memur, personel ve işçi alınacak! İşte başvuru tarihi ve şartları - Türkiye
    Kamuya 7 binden fazla memur, personel ve işçi alınacak! İşte başvuru tarihi ve şartları
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    Gayrimenkul devi iflas bayrağını çekti!
    Haftalarca süren depremlerin ardından beklenen oldu! Başkent için kritik uyarı geldi, adeta trafik oluştu - Dünya
    Haftalarca süren depremlerin ardından beklenen oldu! Başkent için kritik uyarı geldi, adeta trafik oluştu
    Yıldız futbolcu için 15 milyon euro teklif yapacaklar - Spor
    Yıldız futbolcu için 15 milyon euro teklif yapacaklar
    Can sıkıntısından gittikleri kurs gelir kapıları oldu - Yaşam
    Can sıkıntısından gittikleri kurs gelir kapıları oldu
    Rize'ye petrol müjdesi! TPAO test etti, günde 1 ton çıkıyor - Türkiye
    Rize'ye petrol müjdesi! TPAO test etti, günde 1 ton çıkıyor
    Bir ilimizde çok değerli maden yatakları bulundu - Türkiye
    Bir ilimizde çok değerli maden yatakları bulundu
    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yılın son indirimi başladı! - Türkiye
    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yılın son indirimi başladı!
    TOGG'un o hatası kasıtlı mı yapıldı? - Teknoloji
    TOGG'un o hatası kasıtlı mı yapıldı?
    İzlanda'da yanardağ patladı! Binlerce kişi tahliye edildi - Dünya
    İzlanda'da yanardağ patladı! Binlerce kişi tahliye edildi
    Dev bankadan korkutan dolar tahmini! Dolar sahipleri fena patlayacak, 2024 yılında dolar ne kadar olacak? - Türkiye
    Dev bankadan korkutan dolar tahmini! Dolar sahipleri fena patlayacak, 2024 yılında dolar ne kadar olacak?
    Herkesin mutfağına giriyor. 1 çay kaşığının ucuyla tüketince beyne kum gibi dağılıyor - Yaşam
    Herkesin mutfağına giriyor. 1 çay kaşığının ucuyla tüketince beyne kum gibi dağılıyor
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