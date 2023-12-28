Gram altın rekora doymuyor! 2024'te kaç TL olacak? İslam Memiş yeni yıl için tek tek rakam verdi

28 Aralık 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:33

Altın fiyatları yeni yıl öncesi rekor serisine devam ediyor. Küresel piyasalarda doların zayıflamasından güç bulan Ons altın 2100 dolara yaklaşırken, dolar kurundan destek bulan gram altın 2000 TL'nin üzerinde emin adımlarla ilerleyerek rekor üstüne rekor kırıyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasanın nasıl şekilleneceğini 2024 yılında hangi seviyelere yükseleceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken analizini yayımladı. Memiş, 2024 yılı altın fiyatlarını tek tek açıkladı.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

ABD'nin beklentilerin altında büyümesiyle Fed'in parasal genişlemeye yani politika faizinde indirime başlama beklentisinin artmasıyla Ons altın yeniden atağa kalktı. Hafta içinde 2050 doları aşan Ons altın bugün 2090 dolara yaklaştı. Tarihi 2148 dolar seviyesine adım adım yaklaşan Ons altın 2088 dolara kadar yükseldi.

Altının gramında da rekorlar hızlandı. Ekranda 1975 TL'yi aşan gram altın Kapalı Çarşı'da tarihi seviyesini yükseltti. Serbest piyasada dün 2026 TL'yi gören gram altın bugün 2030 TL'yi aştı.

2024'TE EN ÇOK YİNE ALTIN KAZANDIRACAK

Altın fiyatları 2023 yılında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, 2024 yılının nasıl geçeceği şimdiden merak konusu. 2024 yılının 'Altın yılı' olacağını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda rekor seviyeleri şimdiden açıkladı. Youtube hesabından "Yeni rekorlar geliyor" başlıklı bir video yayımlayan İslam Memiş, "onlarca kez" diyerek şu ifadeleri kullandı:

ONS ALTINDA YENİ HEDEF 2350 DOLAR

"Ons altın yeni bir rekor tazeledi. 2083 dolara kadar yükseldi. Her geçen gün rekor tazeliyor. 2076 dolarda. Zaman zaman kar satışları olacaktır. 2024 yılında 2350 dolar beklentimiz devam ediyor.

GRAM ALTINDA ARTIK DİP 2000 TL

Gram altın TL'de de fiziki tarafta rekor gördük. 2038 lira seviyesi. Artık ocak itibarıyla 2000 liranın dip olacağı, yılın ilk çeyreğinde 2250 lira, ikinci ve üçüncü çeyrekte 2500, devamında 2700 ve 3000 lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en değerli yatırım aracı oldu.

ONLARCA KEZ YÜKSELECEK

Gram altın yatırımcısı, uzun vadeli yatırımcılar 2023 yılının şampiyonu oldu. 2700 kırıldıktan sonra 3000 lira normal olacak. Tabii yıl içinde onlarca kez düşecek ve yükselecek. Biz sonuca bakıyoruz. Haftalık dalgalanmaları zaten yorumluyoruz ama uzun vadeye baktığımızda şampiyon gram altın."