Gram altın tarihi seviyede! Uzmanlar "rokete" benzeterek yeni rekoru açıkladı

27 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:51

Küresel piyasalarda yıl sonu tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması altın fiyatlarında risk iştahını artırdı. Dolar küreselde son 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, altın fiyatlarında çifte rekor geldi. Ons altın haftanın en yüksek rakamını görürken, gram altın Kapalı Çarşı'da tüm zamanların zirvesine çıktı. Uzmanlar yeni rekorları rokete benzetti.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasanın nasıl şekilleneceğini 2024 yılında hangi seviyelere yükseleceğini merak ederken, gram altın tarihi rekorlarına yenisini ekledi.

ABD'nin beklentilerin altında büyümesiyle Fed'in parasal genişlemeye yani politika faizinde indirime başlama beklentisinin artmasıyla Ons altın yeniden atağa kalktı. Hafta içinde 2050 doları aşan Ons altın 2070 dolara kadar yükselerek yeni rekora imza attı. Ons tarihi 2148 dolar seviyesine adım adım yaklaşırken, gram altında rekorlar hızlandı. Ons ve Dolar/TL'deki yükselişten güç bulan gram altın bugün Kapalı Çarşı'da 2026 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN ROKET GİBİ SAPLANDI

Fed'in güvercin pas geçmesinin ardından uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekti. City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, Fed'in indirime başlayacağı beklentisinin altına roket etkisine yol açtığını sölyedi. Simpson, "Fed'in güvercin dönüşü, altın fiyatlarının altına bir roket sapladı ve altın fiyatları, ons başına 2.000 dolarlık cam tavanı kırmak için sıçrama tahtası olarak 1.980 dolarlık desteği kullandı. Bu kesinlikle ABD dolarını, yılın sonuna doğru zayıf bir noktaya yerleştiriyor. Bu ay, dolar için düşüş eğilimine yol açan ve altına fayda sağlayan bir ay" dedi.

2024 İÇİN ALTINDA REKOR BEKLENTİ

ANZ analistleri de "Fed'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyoruz. Merkez bankasının daha fazla alım yapmasının yardımıyla bu, altın fiyatlarının 2024'te yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.