Kredi kartı taksitleri kalkıyor mu? Altın uzmanı İslam Memiş "işaret verildi" diyerek ilk atılacak adımı açıkladı

27 Aralık 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 13:28

Enflasyona karşı vatandaş borcu borçla kapatmaya devam ediyor. Alım gücü düşen tüketiciler kredi kartına yüklendi. Kredi kartı borçlularının sayısı giderek artarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı taksit sınırlandırılmasına yönelik bir soruya, “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil” diye cevap verdiği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Bakan Şimşek'ten net bir açıklama gelmezken, konuyla ilgili olarak Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum geldi.

KREDİ TAKSİTİNİN KALDIRILACAĞI İLK SEKTÖR

Altın ve dolar başta olmak üzere emtia ve döviz kurlarına yönelik tahmin ve analizleriyle öne çıkan İslam Memiş, "Kredi kartında taksit kaldırılabilir mi" sorusuna "Bence EVET." cevabını verdi. Kredi kartı taksitlerinin hemen olmayacağını söyleyen uzman isim ilk önce taksitlerin kaldırılacağı alanı açıkladı.

TV100'de yer alan habere göre Memiş, "Önce taksitler azaltılır, bazı ürünlerde de taksit uygulaması tamamen kalkar. Öncelik altın tarafında olur. Altın, sistemin sevmediği bir yatırım aracı olduğundan öncelik bu tarafa verilir. 2023’de 0,25-0,50 gram altın üretiminin iptali işareti verdi. Sonra nakde çabuk çevrilecek ürünlere taksit yasağı gelebilir. Diğer yandan sıkılaştırma politikası devam ettiğinden içerde tüketim zaten istenmiyor." dedi.

İSLAM MEMİŞ, "SONUNA KADAR AVANTAJLARINI KULLANIN" DİYEREK TARİH VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'nın yurtdışı ve havayolu için daha önce aldığı kararları hatırlatan İslam Memiş, "Nisan’a kadar kredi kartının avantajları neyse sonuna kadar kullanılmalı. Belki yeni düzenlemeler Nisan’a bile kalmayabilir" diyerek taksitlerin kaldırılabileceğine işaret eti.