25 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:05

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara cevap geldi. DDM, iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

BASINA KAPALI TOPLANTI İDDİASI

Bazı basın ve yayın organlarında bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üç gün önce iş ve finans dünyası temsilcileri ile yemekli bir toplantıda buluştuğu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılacağını söylediği iddia edilidi. Aynı zamanda Bakan Şimşek'in "kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" dediği de öne sürüldü.

BAKAN ŞİMŞEK İDDAİLARI DOĞRU DEĞİL

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara cevap geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon doğru olmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarılan açıklamada iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulandı.

Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedilen açıklamada iddaiların manipülasyon içerdiği kaydedildi.