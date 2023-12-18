Ev sahiplerinin yeni bahanesi pes dedirtti! Şimdi de asgari ücrete göz koydular

18 Aralık 2023 15:53 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:55

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alınan tedbirler fırsatçıları alışkanlıklarından vazgeçiremedi. Fırsatçı ev sahipleri şu ana kadar her tedbiri deldikleri gibi, yüzde 25 zam sınırı ve yüzde 10-15 oranında düşen kira fiyatlarını atlatmanın da yolunu buldu. Bu sefer ki bahaneleri ise pes dedirtti. Asgari ücrete yapılacak zammı bahane ederek kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri, yüzde 300'e varan zam talebiyle kiracıların kapısını aşındırmaya başladı.

Asgari ücretin tespiti için bugün ikinci toplantı gerçekleştiriliyor. İşveren tarafının ilk teklifi masaya getirmesi beklenirken, bazı fırsatçılar dereyi görmeden paçayı sıvadı. Ev sahipleri daha maaşlara zam gelmeden kira fiyatlarını yükseltti. Ev kiralarında gözlemlenen yüzde 10-15’lik düşüş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarıyla yeniden yükselişe geçti.

EV SAHİPLERİ YÜZDE 25 SINIRINI UYGULAMIYOR

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre; asgari ücret artışını gerekçe gösterip, zam talep eden ev sahiplerinin sayısı artıyor. Ara zam isteyen ev sahipleri, yüzde 50 ila yüzde 100 ücret artışı için kiracılarının kapısını çalmaya başladı. Ara zam talebinde, asgari ücrete yapılması beklenen zammın etkili olduğu düşünülüyor. Devletin belirlediği yüzde 25 zam sınırını hiçe sayılırken, bazı ev sahiplerinin yüzde 200-300 oranında zam istediği belirtiliyor.

"ASGARİ ÜCRET BAHANE OLDU"

Her zam görüşmesinde ev sahibinin belirten bir kiracı, "Bizim ev sahibi komisyondan hızlı. Hemen zammı belirledi kapıma dayandı. 3 bin olan kiramı 7 bin yapmıştı. Şimdi benden 15 bin istiyor. Vermezsen çık diyor" ifadelerini kullandı.

Şikayetini sosyal medyada paylaşan bir kiracı ise, asgari ücret zammı belli olmadan kira ücretine yüzde 10 zam geldiğini belirtti. Talihsiz kiracı, "Ev sahibim oran açıklanınca bir zam daha yapacağını söyledi" dedi.

Son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapıya dayandığını belirten uzmanlar, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar. Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.

"2024 ZAMINA GÖZ KOYDULAR"

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin son iki yıldır ara zamları asgari ücrete yapılan zammı öne sürerek yaptıklarını belirtti.

Bilinçli mal sahibinin de eğitimsiz mal sahibinin de böyle yaptığını belirten Demir, "25 tane dairesi olan bir ev sahibi tanıyorum. Maaşlara zam konusu gündeme geldiğinde onun da avukatlarının mesaisi başlıyor. Tüm kiracılarını aratıp zam için baskı uyguluyor. Bunu yapan ev sahibi çok eğitimli biri sözde. Maalesef artık bu tür maaş zamları ev sahiplerinin yeni zam için bahanesi haline geldi" dedi.

İki yıl öncesine kadar kira artışının kontrat bittiğinde konuşulduğuna dikkat çeken Demir, "Ama şimdi görüyoruz ki ev sahipleri asgari ücrete yapılacak zamma göz koyuyorlar" diye konuştu.

"KİRADA TEK TALEP HAKKI KONTRAT DÖNEMİDİR"

Ev sahiplerinin ücretlere yapılan artışları fırsat olarak gördüğünü belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, "Maalesef bize de bu yönde çok fazla şikayet geliyor. Zam dönemi dolmadan kiracısının kapısını aşındıran ev sahipleri var" dedi.

Ev sahibinin ara dönem enflasyon artış zammı ya da asgari ücret artış zammı gibi herhangi bir kira artışı talep etmesinin yasal olmadığını vurgulayan Kiraz, "Bu yasal bir talep değil. Yani hiçbir mal sahibi 'yılbaşı geldi artır', '6 ay doldu artır', 'asgari ücret arttı kirayı artır' gibi talepte bulunamaz. Tek talep hakkı kontrat dönemidir. Kiracı bu şekilde taciz ediliyorsa hem CİMER'e bildirebilir hem de Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edebilir" diye konuştu.