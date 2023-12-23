23 Aralık 2023 09:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 14:38

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervleri, Orta Vadeli Program, asgari ücrette vergi muafiyeti, enflasyon, yurt dışı seyahatleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için değerlendirmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OVP BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Turkuvaz Medya tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nin kapanışında OVP ve enflasyon hedeflerine yönelik sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarılı bir şekilde çalıştığını belirtti. Şimşek, "Türkiye'nin risk primi düştü, bu çok önemli. Şu anda ülke risk primimiz (CDS) 284 seviyesinde. Hedefimiz gelecek sene ülke risk primimizin 200 baz puanın altına düşmesidir. Kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor." dedi.

ENFLASYON NİHAYETİNDE TEK HANEYE İNECEK

Parasal, miktarsal ve seçici kredi sıkılaşmasının devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, enflasyona ilişkin değerlendirme yaptı. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyon yıllık bazda 2026 sonunda tekrar tek haneye inmiş olacak. Şu anda enflasyon bu sene için yüzde 65 civarında. Gelecek sene yüzde 36’ya, bir sonraki sene yüzde 14’e ve nihayetinde tek haneye inecek." ifadelerini kullandı.

Çekirdek enflasyona dikkat çeken Bakan Şimşek, "Çekirdek enflasyona bakarsanız son 3 ayda bir trend var. Bu trend oldukça net. Aylık enflasyonda bir ivme kaybı var ve şu an için çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim; enflasyondaki ivme kaybı, 2024 yıl sonu hedefimizle aynı patikaya oturmuş durumda. Çekirdek enflasyondaki trend, 2024 yıl sonu hedefi olan yüzde 36 ile uyumlu. Para politikası gecikmeli çalışıyor, para politikasında bugün attığımız adımların gecikmeli etkisi gelecek sene devreye girecek, özellikle yılın ikinci yarısında..." dedi.

ASGARİ ÜCRETLİDEN 630 MİLYAR TL VERGİ ALINMAYACAK

Deprem bölgesi için yapılan harcamaların toplam vergi gelirinin 8 katını aştığını söyleyen Bakan Şimşek, asgari ücret için uygulanan vergi muafiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "2024 yılında 2,2 trilyon TL vergiden vazgeçiyoruz, biz buna vergi harcaması diyoruz, bunu da ülkemizin kalkınması için yapıyoruz. Reel sektörü üretime ve yatırıma teşvik etmek noktasında, çeşitli vergi destekleri de sunuyoruz. 2024 yılında AR-GE faaliyetlerini ve yatırımları teşvik etmek için 530 milyar lira vergiden vazgeçiyoruz. Asgari ücrete kadar ücretlerden gelir vergisi alınmamasının 2024 yılındaki maliyeti de toplam 630 milyar liradır." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NET OLARAK ARTIDA

Bakan Şimşek mayıs sonundan bu yana 44,7 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen Merkez Bankası'nın rezervlerinin net olarak ekside (-) olduğu iddialarına cevap verdi.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Net rezervler eksi deniyor. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Uluslararası normlara göre yapılan hesaplamayı dikkate alır ve yurt dışından aldığımız swapları çıkartırsak, Türkiye’nin net rezervleri 17-18 milyar dolar artıda. Cari açıktaki daralma, portföy tercihleri ve yurt dışından portföy girişiyle rezervlerimizi kalıcı bir şekilde güçlü seviyelerde tutacağız."

ULUSLARARASI KURULUŞLAR PİYASANIN GERİSİNDE

Moody's, Fitch ve S&P başta olmak üzere uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmelerine değinen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin dış borcunun piyasa fiyatlamasının 2 veya 3 kademe daha yüksek kredi notuna tekabül ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşları, piyasanın gerisinde. Önümüzdeki süreçte kredi notunda da artışlar göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"GELİN PARA VERİN" DEMEDİK, "YATIRIM YAPIN" DEDİK

Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: " Bana 'Çok ülke dolaştınız, Türkiye'ye para gelmedi.' dediler. Ben de dedim ki 'Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim.' 'Türkiye’nin acil dış kaynağa ihtiyacı var, gelin bize para verin.' demedik. Programımızı anlattım, 'Dijital dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın.' dedik. 'Yeşil dönüşüm olacak, gelin yatırım yapın.' dedik. Yurt dışı seyahatlerimde Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden ve sunduğu fırsatlardan bahsettim."