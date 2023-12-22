Mehmet Şimşek'ten borsa açıklaması! 'Oyun alanı değildir'

22 Aralık 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen gong töreninde konuştu. Orta Vadeli Program'dan bahseden Şimşek, OVP'nin önemli bir hedefinin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul hakkında da konuşan Şimşek, "Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir" değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİMİZ DÜNYAYA ORANLA DAHA HIZLI BÜYÜYECEK

Şimşek, "Enflasyonun düşmesi ile sermaye piyasalarının önü daha fazla açılmış olacak. Ekonomimize dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" ifadesini kullandı.

TL VARLIKLARA CİDDİ TALEP VAR

Son aylarda hemen hemen her alanda OVP'ye güven oluştuğunu belirten Şimşek, "TL varlıklara ciddi bir talep var. Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak" dedi.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ İVME KAZANACAK

Fiyat istikrarının mutlaka sağlanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Bu yönde çok ciddi ilerleme var. Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" diye konuştu.

ENFLASYON TEK HANEYE İNMELİ

Tüm vatandaşlara finansal okuryazarlık dersi verilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, "Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.