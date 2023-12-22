Asgari ücrette kritik hafta! 2024 zam oranı belli olacak

22 Aralık 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:56

Asgari ücrette müzakere devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar üçüncü kez toplanacak.

İşçi ve işveren tarafının, ilk iki görüşmede belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz."

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Öte yandan, yeni asgari ücrete ilişkin tahminler de netleşti. Uzmanlar, 2024'te tek zam yapılacağı için büyük bir ücret artışı yapılması bekleniyor. İş dünyası tarafından tartışılan zam oranı ve ücret senaryoları şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.