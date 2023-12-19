Asgari ücret netleşti! Tüm rakamları unutun, şimdiye kadar ki en büyük artış

19 Aralık 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:04

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de açıklanan rakamlara göre, yüzde 50’nin üzerinde bir kesim asgari ücretle çalışıyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi asgari ücret zammını merakla beklemeye başladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret netleşti. Tüm rakamları unutun, en büyük artış geliyor.

Şuan için mevcut asgari ücret 11 bin 400 TL seviyelerinde. Yaşanan enflasyon ve artan maliyetler sonucunda bu rakamla geçinmek neredeyse imkansız. Dolayısıyla bu bağlamda asgari ücrette önemli bir artış bekleniyordu. Son ekonomik veriler ışığında asgari ücrette enflasyon oranından daha yüksek bir artış gerçekleşmesi bekleniyordu. Çünkü 2024 yılı için yalnızca bir zam yapılacağı belirtilmişti.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK ARTIŞ!

Komisyon son toplantı öncesinde yeni asgari ücret zammında büyük oranda anlaştı. Artık son toplantıda bazı yan haklar üzerine istişare edilecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Sızdırılan kulis bilgilerine göre yeni asgari ücret 16 bin TL dolaylarında olacak. Yani işçi ve işverenler yüzde 50’lik bir zam üzerinde anlaşmış durumdalar.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirmesinin ardından asgari ücret zammı hakkında senaryolar da konuşuluyor. İşte, 2024 asgari ücret zammına dair tahminler;