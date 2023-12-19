Ehliyet ve kimlik yenileme yapmayanlar dikkat! Son 11 gününüz kaldı, bunu yapmayana 4 bin 64 lira ceza

19 Aralık 2023 13:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 13:42

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2024 yılı itibariyle hem kimlikler hem de ehliyetler zorunlu olarak değiştirilecek. Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala yeni bir uyarı yapıldı. Son 11 gün kaldı… Yenileme yapmayanlara 4 bin 64 lira para cezası kesilecek. Hemen e-Devlet’ten kontrol edin.

EHLİYET VE KİMLİK YENİLEME YAPMAYANLAR DİKKAT! 4 BİN 64 LİRA CEZASI VAR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet ve kimlikler için yeni bir uyarıda bulundu. Ehliyet yenileme için verilen süre 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştı

Ehliyet için 15 lira ile başvuru yapmak gerekiyor. Eğer ehliyet yenilenmezse 4 bin 64 lira cezası var.

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor. Bu işlem için 15 lira ödeme yapılması gerekiyor. Eski ehliyetler 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılabilecek.

EHLİYET YENİLEMEDE İSTENİLEN BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların şu belgeleri hazır bulundurmaları gerekiyor.