Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftalık çalışma saatleri düştü… Hem çalışan hem de işverenlerin yüzü gülüyor

19 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:45

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Çalışma sürelerinde kısıtlamaya giden ülkelerin verimlilik araştırmaları dikkat çekti. Türkiye’de gündem olan haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi ile ilgili beklentiler artarken Avrupa ülkesi Portekiz’den gelen veriler umut ışığı oldu. Pilot uygulamada mesai saatlerinin kısaltılması çalışanların verimliliği arttırırken, uykusuzluk ve stresini de yüzde 21 oranında azalttığı tespit edildi.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞTÜ

Ülkemizde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılması ile ilgili beklentiler son dönemde iyice arttı. Birçok kesimden tepkiler gelirken Portekiz’den dikkat çeken sonuçlar geldi.

Portekiz’de haftada 4 gün çalışma uygulaması yaklaşık 1000 çalışana uygulandı. Portekiz'de bu sayede iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerlerindeki verimliliğin artırılması hedefleniyor. Ülkede hazirandan itibaren pilot uygulamaya katılan çalışanlar arasında yapılan ankette stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi.

YORGUNLUĞU YÜZDE 21 AZALTTI

Projenin gidişatını görmek için hükümet aracılığıyla iki üniversiteye yaptırılan ankette ev ile işi birlikte yürütmenin "zor" ya da "çok zor" olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 46'dan yüzde 8'e kadar indiği belirtildi.

Aynı zamanda raporda elde edilen verilere göre pilot uygulamaya katılan şirketlerdeki çalışanlarda kaygı, gerginlik ve depresiflik durumlarının yüzde 21, yorgunluğun yüzde 23 ve yalnızlık hissinin yüzde 14 azaldığı bildirildi.

MAAŞLAR AYNI KALDI ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Pilot uygulamada yer alan şirketlerin daha önce haftalık 41,5 olan çalışma saatini yaklaşık yüzde 12 azaltarak 36,5 saate düşürdüğü ve çalışanlarının maaşlarında herhangi bir oynama yapmadıkları belirtildi.

Şirketlerin işleyişlerine göre çalışanları için boş gün belirledikleri, düşünülenin aksine cuma gününü seçenlerin oranının sadece yüzde 20 olduğu, en çok pazartesinin tercih edildiği bilgisi paylaşıldı.