Meteoroloji bas bas uyardı, Türkiye için yola çıktı! Son 2 gün! Kar geliyor…

19 Aralık 2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:02

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı ve Çarşamba günü yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Ancak soğuk havaların etkili olacağı ve güneşli havanın kar toplayacağı ifade edildi. Uzmanlar bas bas bağırarak uyardı, Türkiye için yola çıktı. Perşembe’den itibaren kuvvetli yağış ve kar geliyor. Son 2 gününüz kaldı. Eldiven ve atkılarınızı hazırlayın.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKTI! KAR GELİYOR, SON 2 GÜN KALDI

Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

19 ARALIK 2023 SALI GÜNÜ



20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ



21 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ



22 ARALIK 2023 CUMA GÜNÜ



23 ARALIK 2023 CUMARTESİ GÜNÜ