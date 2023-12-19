Araç sahipleri bu haberle kontak kapatacak! Benzine dev zam yolda, o tarihten önce depoları fulleyin (19 Aralık 2023 benzin-motorin-LPG fiyatları)

19 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:18

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan zam ve indirim haberleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine peş peşe indirim gelmiş ve fiyatlar düşmüştü. Sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgisi ise araç sahiplerini kahredecek. Benzinin litresine dev zam geliyor. O tarihten önce depoları fulleyin. İşte 19 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları…

İNDİRİM SEVİNCİ KISA SÜRDÜ: BENZİNE ZAM GELİYOR

Brent petroldeki yükseliş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Beklenen haber ise geldi. Sektör kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre, yarın gece (20.12.2023 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde benzine 1.71TL zam beklenmektedir.

Motorin ve LPG otogazda henüz bir değişim beklenmiyor.

19 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

• Benzin fiyatı: 32,92 TL

• Motorin litre fiyatı: 35,37 TL

• LPG litre fiyatı: 18,24 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

• Benzin fiyatı: 32,98 TL

• Motorin litre fiyatı: 35,47 TL

• LPG litre fiyatı: 18,69 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin litre fiyatı: 33,67 TL

• Motorin litre fiyatı: 36,09 TL

• LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin litre fiyatı: 33,77 TL

• Motorin litre fiyatı: 36,29 TL

• LPG litre fiyatı: 18,31 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.