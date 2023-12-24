24 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:41

ABD’den gelen ekonomik veriler arkasından gelen Merkez Bankası faiz kararı altın fiyatlarını körükledi. Altın cuma günü ons başına 2.055 doların üzerine çıkarak rekor yüksek seviyesine yaklaştı. Ons altındaki yükseliş ile birlikte gram 1.907 lirayı aştı. Peki altın fiyatlarındaki yükselişler devam edecek mi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Ekonomi Gazetesi Youtube kanalına konuşan Yıldırımtürk altın piyasalarını değerlendirdiği yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“Altın fiyatında yukarı yönlü seyir hâlâ devam ediyor. Önceki haftaki Fed toplantısı öncesinde 1.976 dolara kadar gerileyen altın, Fed toplantısı sonrasında Powell’in yaptığı açıklamalar 2.000 doların üzerine yükselmesinde etkili oldu. Şu anda da 2.000 doların üzerinde devam ediyor. Diğer taraftan yine altını besleyen gelişmelerden birisi dolar endeksinin düşüyor olması ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ve dolar endeksindeki gerileme şu anda euro dolar paritesi bir onlara çıkmış durumda.

“YILBAŞINDAN BU YANA 900 LİRALIK FARK OLUŞTU”

Özellikle yılbaşında yani 2023’ün başında altının iç piyasa fiyatı 1.100 liraydı. Şu anda 1.002 2.000 TL dediğimiz zaman neredeyse 900 liralık bir fark var. Enflasyona karşı %90 kazandırmış gibi görünüyor. Yani enflasyon %65 olmasına rağmen altının %90 gelmiş olması burada bir reel getiri elde etmesine neden oluyor.

Borsada da finansal okuryazarlığı yüksek olan insanların daha çok ilgi gördüğünü ve son dönemde de gençleri biraz ilgi görmesine rağmen hala şu anda orada da bir sıkıntı olmaya başladığını ve o nedenle de portföylerde %30 %40 altın bulundurulması gerektiğini, bu coğrafyada yıllardan beri altının bireysel yatırımları koruma kişisel koruma nedeniyle tercih edildiğini görüyoruz.”

GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı haftanın dördüncü gününde 1927 lira seviyelerinde bulunuyor. Satış fiyatı 1927 lira olarak belirlenen gram altında alış fiyatı ise 1926 lirada konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcının ve takı amaçlı alanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 228 liradan geri alınırken 3 bin 276 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Özellikle yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan ve alış ile satış arasında oransal olarak farkın daha az olduğu cumhuriyet altını ise bugün 13 bin 470 liradan satışa çıkıyor.