"Türk sineması Japonları duygulandıracak" Tokyo Büyükelçiliği'nin "Türk Film Haftası" başladı

25 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 12:19

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik münasebetlerini kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kültürel faaliyetlerine hız kazandırdı.

Büyükelçilik, Tokyo’nun Ginza bölgesindeki ünlü Toei Sinemalarında "Türk Film Haftası" faaliyeti düzenledi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, ilk film gösterimi öncesinde, Japonya'nın Noto Yarımadasında yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Güngen Türkiye’nin, ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Türk Film Haftası'nın 1924’te kurulan Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiği ifade edildi.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 100. YILI ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Güngen, "Japonya ile mevcut dostluk ilişkilerimizi ekonomi, bilim ve teknoloji, turizm, kültür ve eğitim sahaları dahil artan işbirliğiyle desteklemek istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı önemli bir fırsat." diye konuştu.

Bu kapsamda, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko’nun bu ayki Türkiye ziyaretinin öneminin altını çizen Güngen, "Doğu ile Batı’nın buluştuğu topraklarımız medeniyetlerin beşiklerinden biri. Zengin ve derin tarihi ve kültürüyle dünyada bir cazibe odağı." dedi.

Seyircilere, Türkiye’de sinemanın geçmişini anlatan Güngen, film haftası boyunca Türkiye'nin farklı yönlerini tanıtacaklarını belirterek, "Sizleri bazen duygulandıracağız, bazen güldüreceğiz, bazen düşünmeye sevk edeceğiz. Amacımız hoş bir seda bırakmak." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ BAĞLAR MAZİDEN BİR HATIRA DEĞİL"

Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreter Yardımcısı ve Japonya Danışman Temsilciler Meclisi Milletvekili Yamamoto Kanae de konuşmasında, depremlere değindi.

Noto Yarımadası depremleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı aldıklarını kaydeden Yamamoto, Japon hükümetinin bölgenin ihyası ve imarı için çalıştığını söyledi.

Yamamoto, Japonya'da yaşayan Türklere, Noto Yarımadasındaki afet bölgelerinde depremzedelere sıcak yemek ikram etmelerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

İkili diplomatik ilişkilerin 100. yıl dolayısıyla Japonya ve Türkiye ilişkilerinin daha da derinleşmesini dilediğini bildiren Yamamoto, "Türkiye ile Japonya arasındaki bağlar maziden bir hatıra değil, bugün de capcanlı ve ayakta" dedi.

Türkiye'de bulunduğu dönemde birçok Türk filmi izleme fırsatı bulduğunu kaydeden Yamamoto, "Özellikle 'Eşkıya' filmi beni etkilemişti, kaliteli bir filmdi." diyerek, Türk Filmleri Haftası'nı kutladığını söyledi.

Başkentin Ginza bölgesindeki Toei Sinemalarında düzenlenen etkinlik 2019 yapımı "Yuvaya Dönüş" filminin gösterimiyle başladı.

28 Ocak'a kadar sırayla 2011 yapımı "Çınar Ağacı", 2013 yapımı "Kelebeğin Rüyası", 2014 yapımı "Unutursam Fısılda" ve 2015 yapımı "Nadide Hayat" filmleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.