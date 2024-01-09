Japonya'da bir şiddetli deprem daha!

9 Ocak 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:17

Uzak Asya ülkesi Japonya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, şu ana kadar tespit edilen 202 kişinin hayatının kaybettiği 7,6 büyüklüğündeki depremin yankıları devam ederken bu kez ülkenin kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

JAPONYA 1 OCAK'TA BÜYÜK YARA ALDI

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 202'ye yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatili sonrası 9 Ocak'ta ülke genelinde örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Noto Yarımadası genelinde akıbeti bilinmeyen kişi sayısının 102, çeşitli düzeyde yaralanmalardan tedavi görenlerin sayısının 565 olduğu aktarıldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.