Japonya'da 'canavar balık' paniği! Deprem korkusuyla yüzeye çıktı

7 Ocak 2024 13:18 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 13:49

Japonya'da meydana gelen depremden birkaç gün sonra, Tayland'da balıkçılar tarafından devasa bir kürek balığı bulundu. Normalde sığ sularda rastlanan balığın korkudan yüzeye çıktığı düşünülüyor.

NADİREN GÖRÜLÜYOR

Kürek balıkları genellikle okyanusun derinliklerinde yaşam sürdükleri ve bu nedenle bir tanesinin sığ sularda yakalanmasının nadir bir olay olduğu biliniyor. Yerel balıkçılar, bu türden bir balığın 'yaklaşan büyük bir depremin' habercisi olduğu hurafesine inanıyor.

İlginç görünümlü balık 3 Ocak'ta Tayland'ın La-ngu bölgesindeki balıkçılar tarafından Andaman Denizi'nde yakalandı. Boyu 11 metreye kadar çıkabilen balığın keşfi, Japonya'nın şiddetle sarsılmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Satun Eyaleti, La-ngu bölgesinden Boomerange adlı bir yerli, "Satun civarında bir kürek balığı ile karşılaşılması, Andaman kıyılarında bir deprem olabileceği endişesine işaret edebilir. Ve bir tsunami de olabilir" dedi.

SU AKINTISINI TAKİP ETMESİ MUHTEMEL

Deniz ekolojisi alanında öğretim görevlisi olan Thō̜n Thamrongnāwāsawat şunları aktardı:

"Son zamanlarda Andaman Denizi'ne giren soğuk su, Hint Okyanusu Dipolü nedeniyle olağandışı balık gözlemlerine yol açtı. Daha önce bir Mola mola ağa takılmıştı, şimdi de bir kürek balığı. Bu balıkların soğuk su kütlesini takip ediyor olması muhtemeldir."

Halkın inandığı hurafeleri yalanlayan uzman, "Okyanusta olağandışı olaylar meydana gelse de sebebini anlamak, gereksiz telaşlardan korunmaya vesile olur." ifadelerini kullandı.