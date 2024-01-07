Japonya'da 'canavar balık' paniği! Deprem korkusuyla yüzeye çıktı
Japonya'daki depremden birkaç gün sonra Tayland'da rastlanan ilginç balık görenleri şaşırttı. Derin sularda yaşayan kürek balıklarının nadiren yüzeye çıktığı biliniyor.
Japonya'da meydana gelen depremden birkaç gün sonra, Tayland'da balıkçılar tarafından devasa bir kürek balığı bulundu. Normalde sığ sularda rastlanan balığın korkudan yüzeye çıktığı düşünülüyor.
NADİREN GÖRÜLÜYOR
Kürek balıkları genellikle okyanusun derinliklerinde yaşam sürdükleri ve bu nedenle bir tanesinin sığ sularda yakalanmasının nadir bir olay olduğu biliniyor. Yerel balıkçılar, bu türden bir balığın 'yaklaşan büyük bir depremin' habercisi olduğu hurafesine inanıyor.
İlginç görünümlü balık 3 Ocak'ta Tayland'ın La-ngu bölgesindeki balıkçılar tarafından Andaman Denizi'nde yakalandı. Boyu 11 metreye kadar çıkabilen balığın keşfi, Japonya'nın şiddetle sarsılmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.
Satun Eyaleti, La-ngu bölgesinden Boomerange adlı bir yerli, "Satun civarında bir kürek balığı ile karşılaşılması, Andaman kıyılarında bir deprem olabileceği endişesine işaret edebilir. Ve bir tsunami de olabilir" dedi.
SU AKINTISINI TAKİP ETMESİ MUHTEMEL
Deniz ekolojisi alanında öğretim görevlisi olan Thō̜n Thamrongnāwāsawat şunları aktardı:
"Son zamanlarda Andaman Denizi'ne giren soğuk su, Hint Okyanusu Dipolü nedeniyle olağandışı balık gözlemlerine yol açtı. Daha önce bir Mola mola ağa takılmıştı, şimdi de bir kürek balığı. Bu balıkların soğuk su kütlesini takip ediyor olması muhtemeldir."
Halkın inandığı hurafeleri yalanlayan uzman, "Okyanusta olağandışı olaylar meydana gelse de sebebini anlamak, gereksiz telaşlardan korunmaya vesile olur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi