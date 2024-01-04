Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Japonya'daki 7.6'lık depremde sismik izolatör sayesinde köprü yıkılmadı

    Japonya'da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde çekilen köprünün görüntüsü akıllara 6 Şubat'ta yaşanan depremi getirdi. Depremin en şiddetli anında bile zarar görmeyen köprüde sismik izolatör olduğu öğrenildi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan görüntü "deprem değil ihmal öldürür" sözü yeniden gündemde geldi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Japonya'nın kuzeydoğusunda sırayla 5.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ishikawa merkezli olduğu bildirilen depremlerin ilki yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte ikincisi ise 16.10'da da sığ derinlikte oluştu.

    Depremler Ishikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. Depremde çok sayıda bina alevlere teslim oldu, en az 78 kişi öldü. 

    SİSMİK İZOLATÖR FARKI ORTAYA KOYDU

    Deprem sırasında bir üst geçitte kaydedilen görüntü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Görüntülerde, depremin en şiddetli olduğu anlarda bile yıkılmadan ayakta durduğu görülen üst geçitte sismik izolatör bulunduğu öğrenildi.

    Japonya'da 1 saat içerisinde tam 9 deprem oldu. Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

    Japonya'daki 7.6'lık depremde sismik izolatör sayesinde köprü yıkılmadı

    Arka arkaya oluşan depremlere rağmen şehirlerin harabeye dönmemesi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremini akıllara getirdi ve deprem değil ihmal öldürür sözü tekrar gündeme geldi.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Japonya'daki 7.6'lık depremde sismik izolatör sayesinde köprü yıkılmadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı - DünyaBlinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldıSabah namazını kıldıran imam secdede vefat etti - DünyaSabah namazını kıldıran imam secdede vefat ettiHusiler, ABD'nin saldırısının cezasız kalmayacağını açıkladı - DünyaHusiler, ABD'nin saldırısının cezasız kalmayacağını açıkladıJaponya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! - DünyaJaponya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar!Kasım Süleymani mezarına intihar saldırısı - DünyaKasım Süleymani mezarına intihar saldırısıABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan öldü, öğrenciler yaralandı - DünyaABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan öldü, öğrenciler yaralandıAruri suikastının perde arkası ortaya çıktı! - DünyaAruri suikastının perde arkası ortaya çıktı!İngiliz basınından Netanyahu'ya sert sözler: Onu kovmanın zamanı geldi - Dünyaİngiliz basınından Netanyahu'ya sert sözler: Onu kovmanın zamanı geldiSon 25 yılın en soğuk günü! Termometreler eksi 41,6 dereceyi ölçtü - DünyaSon 25 yılın en soğuk günü! Termometreler eksi 41,6 dereceyi ölçtüAz önce ABD vurdu! Haşdi Şabi komutanı öldürüldü - DünyaAz önce ABD vurdu! Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...