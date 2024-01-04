Japonya'daki 7.6'lık depremde sismik izolatör sayesinde köprü yıkılmadı

4 Ocak 2024 23:35 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 00:16

Japonya'nın kuzeydoğusunda sırayla 5.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ishikawa merkezli olduğu bildirilen depremlerin ilki yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte ikincisi ise 16.10'da da sığ derinlikte oluştu.

Depremler Ishikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. Depremde çok sayıda bina alevlere teslim oldu, en az 78 kişi öldü.

SİSMİK İZOLATÖR FARKI ORTAYA KOYDU

Deprem sırasında bir üst geçitte kaydedilen görüntü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Görüntülerde, depremin en şiddetli olduğu anlarda bile yıkılmadan ayakta durduğu görülen üst geçitte sismik izolatör bulunduğu öğrenildi.

Japonya'da 1 saat içerisinde tam 9 deprem oldu. Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Arka arkaya oluşan depremlere rağmen şehirlerin harabeye dönmemesi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremini akıllara getirdi ve deprem değil ihmal öldürür sözü tekrar gündeme geldi.