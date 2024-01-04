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    VIDEO | Japonya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! Toprak kayması kameralara yansıdı

    7.6 büyüklüğünde depremle sarsılan ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya'da toprak kayması cep telefonu kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan Japonların korku ve panik dolu sesleri yaşanan depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan toprak kayması çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı.

    TOPRAK KAYMASI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

    Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, afetin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Wajima şehrindeki dağlık bir bölgede depremin hemen ardından yaşanan toprak kayması amatör kameralara yansıdı.

    VIDEO | Japonya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! Toprak kayması kameralara yansıdı

    KORKU VE PANİĞE YOL AÇTI

    Dağ yamacında bulunan çok sayıda ev yıkılırken, bölge sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Toprak kaymasında can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

    VIDEO | Japonya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! Toprak kayması kameralara yansıdı

    DEPREMDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Japonya’daki deprem felaketinde 84 kişi hayatını kaybetmiş, en az 410 kişi de yaralanmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 179 kişiden ise hala haber alınamadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    JaponyaDeprenTsunamiToprak Kayması
    Haberler > Dünya > VIDEO | Japonya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! Toprak kayması kameralara yansıdı
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