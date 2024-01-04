VIDEO | Japonya'da 7.6'lık depremin ardından korku dolu anlar! Toprak kayması kameralara yansıdı
7.6 büyüklüğünde depremle sarsılan ve 1.2 metrelik tsunaminin vurduğu Japonya'da toprak kayması cep telefonu kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan Japonların korku ve panik dolu sesleri yaşanan depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan toprak kayması çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı.
TOPRAK KAYMASI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI
Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, afetin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Wajima şehrindeki dağlık bir bölgede depremin hemen ardından yaşanan toprak kayması amatör kameralara yansıdı.
KORKU VE PANİĞE YOL AÇTI
Dağ yamacında bulunan çok sayıda ev yıkılırken, bölge sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Toprak kaymasında can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
DEPREMDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Japonya’daki deprem felaketinde 84 kişi hayatını kaybetmiş, en az 410 kişi de yaralanmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 179 kişiden ise hala haber alınamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı