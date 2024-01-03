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    Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?

    Japonya, depremin ardından dün meydana gelen uçak kazası ile dünya gündemine oturdu. Başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda dün bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçağın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ise pilot hatası ya da kuleyle iletişim eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Japonya'da 2024'ün ilk günlerinde depremlerin ardından bir de uçak kazasıyla başlamış oldu. Başkent Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda dün Japon Hava Yolları’na ait 379 kişinin bulunduğu yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçak çarpıştı. Faciadan dönülen kazada uçaktaki yolcular 90 saniyede tahliye edildi. 

    Kazanın ardından Japonya Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza mahalli ve uçak enkazına incelemelere başladı. Polisin de katıldığı soruşturma kapsamında sahil güvenlik uçağının kara kutusuna ve uçaktan ağır yaralı olarak kurtulan pilotun ilk ifadesine ulaşıldı. Pilot, ifadesinde ilk olarak pist girişi öncesindeki son bekleme noktasına erişim izni aldığını, daha sonra ise kalkış izni aldığını söyledi.

    Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?
    PİLOT HATASI MI?

    Japon Hava Yolları (JAL) uçağının kara kutusunu arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtilirken, yolcu uçağının mürettebatının hava trafik kontrolöründen gerekli izni aldıktan sonra inişe devam ettiği ve uçuş sırasında herhangi bir anormallik tespit edilmediği aktarıldı. Sahil güvenlik pilotunun çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturmanın "pilot hatası" ya da "kule ile iletişim eksikliği" üzerine yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

    Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?

    5 ASKERİ PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

    New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gelen Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, piste inişi sırasında sahil güvenliğe ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Yolcu uçağı alev topuna dönerken, deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan sahil güvenlik uçağındaki 5 personel hayatını kaybetmiş, pilot ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

    Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?

    HAYAT KURTARAN KARAR

    Yolcu uçağındaki 367'si yolcu, 12'si mürettebat olmak üzere 379 kişi ise kısa sürede uçaktan tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı. Havacılık uzmanları, mürettebatın tahliye prosedürlerini doğru ve eksiksiz şekilde uygulaması ve yolcuların da güvenlik protokollerine uymasıyla can kaybının önlendiğini ifade etti. Uzmanlar, alev topuna dönen uçağın kısa bir sürede tahliye edilebilmesindeki önemli faktörün yolcuların el bagajlarını uçakta bırakarak hızlıca acil çıkışlara yönelmesi olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Uçak KazasıJaponya
    Haberler > Dünya > Japonya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?
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