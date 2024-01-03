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    Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı

    Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. 7,6'lık depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Yarımadada en fazla hasar gören şehirlerden biri olan Nanao kentinde çok sayıda bina zarar görürken, şehrin yollarında büyük yarıklar ve göçükler medyana geldi.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni yılın ilk gününde büyük bir depremin yaşandığı Japonya'da 5 ila 7,6 arasında değişen depremler meydana geldi. Japonya'nın batısında yer alan İşikawa eyaletinde ve yine aynı bölgede Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. 

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi.

    Artçı depremlerin devam ettiği eyalette bugün ise yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Öte yandan bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

    Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı

    YOLLARDA BÜYÜK YARIKLAR OLUŞTU

    Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

    İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.

    Noto Yarımadası'na yönelik verilen aralıklı yağmur yağışı tahminleri sonrası, bölgede olası toprak kaymalarına karşı uyarılar verildi.

    Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı

    YARDIMLAR 

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı personel sayısının 2 bine yükseltildiğini açıkladı. Kişida, "Yardım malzemelerinin bölgelere sevkiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

    SDF personelinin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı belirtildi.

    Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.

    Eyalet geneli kamu kuruluşlarında elektrik ve su kesintileri yaşandığı, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.

    Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların, sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.

    İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

    Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı

    HAVALİMANI PİSTİ ONARILACAK

    Noto Yarımadası'na en kısa süreli ulaşım yolu, Wajima kentindeki Noto Havalimanı'nda pistte uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

    Onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

    Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi analizinde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

    SİSMİK AKTİVİTENİN SÜRMESİ BEKLENİYOR 

    Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

    1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.

    JAPONYA'YI SARSAN BÜYÜK DEPREMLER 

    Dünyadaki büyük depremlerin yaklaşık yüzde 80'inin meydana geldiği "Ateş Çemberi" olarak da adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan Japonya, geçmişinde birçok ölümcül depreme tanık oldu. 

    Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaDeprem
    Haberler > Dünya > Japonya'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e çıktı
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