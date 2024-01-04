Naci Görür Japonya örneğiyle siyasilere seslendi! 'Depremden çıkışın adresi ortak kampanya'

4 Ocak 2024 10:16 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:30

Yeni yılın ilk sabahı Japonya 7.4 büyüklüğünde depremle sallanmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden sonra tsunami uyarısı da yapılmıştı. Türkiye’nin ünlü deprem bilimcilerinden Naci Görür, Japonya depremi sonrası X hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Görür’ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“BUNA İHTİYAÇ VAR”

"Arkadaşlar biraz dertleşelim. Buna ihtiyaç var. Biliyorsunuz istesek de istemesek de ülkemizin birçok yerinde depremler oluyor. Yıkılıyoruz, canlarımızı kaybediyoruz. Japonya’da olan 7.6 depremini gördünüz. Şu ana kadar 60 kişi öldü. Deprem kentinde normal yaşam büyük ölçüde kesintiye uğramadı.

“DEPREMİ MİNİMUM KAYIP VE HASARLA ATLATIYORLAR”

Aynı büyüklükte bir deprem bizde, Güneydoğu'da binlerce can aldı. Neden diye hiç düşündünüz mü? Japonya'da kentler çoğunlukla deprem dirençli. Yerleşim alanlarını deprem dirençli yapıyorlar ve depremi minimum kayıp ve hasarla atlatıyorlar.

“DİRENÇLİ BİR KAMPANYA BAŞLATALIM”

Bizim için de tek çıkar yol o. Onun için deprem dirençli bir kampanya başlatalım. Sağolsunlar hemen hemen her partiden belediye başkanı adaylar ve aday adayları bu kampanyaya destek veren yazılar yazdılar.

“ARKADAŞLAR KENDİMİZE GELELİM”

Ben de teşvik etmek için hesabımdan yayınladım. Bazı izleyicilerim onlar hakkında neler neler söylediler. Arkadaşlar, kendimize gelelim. Niyet okumayalım. İster öyle ister böyle gelin etik değerler çerçevesinde kenetlenelim.

“GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRSİN”

Bu ülkede, deprem dirençli kentler oluşturmanın mümkün olduğuna halkımızı inandıralım. Depremde insanımız ölmesin diyelim. Bizi yönetmeye talip olan tüm partilerden deprem dirençli kentler talep edelim. Bunun için milletimizden gözetim ve denetim görevini yerine getirsin isteyelim.

Bu görevi de mülkün sahibi olarak yerine getirmesini isteyelim. Başka türlü bu sorunu çözemeyiz."