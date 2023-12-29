ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

29 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 15:14

TSK envanterine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan ANKA III insansız savaş uçağı, dün ilk uçuşunu başarıyla geçti. O görüntüleri paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam açıklaması şöyle: TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."

"BATI'NIN HESAPLARI İŞE YARAMADI"

Paylaşımdan sadece birkaç saat sonra Almanya merkezli Die Welt gazetesi ekonomi yazarı Gerhard Hegmann şunları kaydetti:

“Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var.”

1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALDI

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ VE ANKA EŞLİK ETTİ

ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi.

ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.