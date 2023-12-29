Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    İnsansız savaş uçağımız Anka-3, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. X platformundan bu gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin savunmasına çok güçlü katkı sağlayacak dedi." Alman gazetesi Die Welt ise bu gelişmeyi "Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren şeyler var." ifadelerini kullanarak aktardı.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    TSK envanterine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan ANKA III insansız savaş uçağı, dün ilk uçuşunu başarıyla geçti. O görüntüleri paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam açıklaması şöyle: TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak."

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    "BATI'NIN HESAPLARI İŞE YARAMADI"

    Paylaşımdan sadece birkaç saat sonra Almanya merkezli Die Welt gazetesi ekonomi yazarı Gerhard Hegmann şunları kaydetti:

    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada Anka-3'ün dün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı.</p> <p> </p>

    “Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var.”

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    1 SAAT 10 DAKİKA HAVADA KALDI

    TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA III projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA III, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    HÜRKUŞ VE ANKA EŞLİK ETTİ

    ANKA III'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA III, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi.

    ANKA III'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

    ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaTüsaş
    Haberler > Dünya > ANKA-3 uçtu, Batı konuştu! Die Welt: Hesaplarımız işe yaramadı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Zelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dedi - DünyaZelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dediMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmü - DünyaMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmüPakistan'dan net yılbaşı kararı! - DünyaPakistan'dan net yılbaşı kararı!İran, Mossad casusu olarak suçladığı 4 kişiyi idam etti - Dünyaİran, Mossad casusu olarak suçladığı 4 kişiyi idam ettiHollanda'dan Rusya çıkışı! - DünyaHollanda'dan Rusya çıkışı!Rusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısı - DünyaRusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısıİsrail'den katliama tam gaz devam! - Dünyaİsrail'den katliama tam gaz devam!Bir eyalette daha Trump'a seçim yasağı - DünyaBir eyalette daha Trump'a seçim yasağıEbu Ubeyde: Vicdansız suçlular ve aciz seyirciler - DünyaEbu Ubeyde: Vicdansız suçlular ve aciz seyircilerİsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı - Dünyaİsrail ordusu namluları Refah'a çevirdi! 20 ölü, 55 yaralı
    Sonraki Haber Yükleniyor...