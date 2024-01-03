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    METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir?

    Gündeme bomba gibi düşen isimlerden biri hakem Mete Kalkavan oldu. Mete Kalkavan'ın hakemliği bıraktığı iddia edildi. Peki Mete Kalkavan hakemliği mi bıraktı? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimidr? İşte detaylar

    METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan&#039;ın TFF&#039;deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir?
    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF Mete Kalkavan'ın mesleğini kendi isteği ile bıraktığını duyurdu. Süper Lig hakemlerinden biri olan Mete Kalkavan'ın bu kararı sonrası arama motoruna sıklıkla "hakemliği mi bıraktı yeni işi nedir?" tarzında sorular yer aldı. Öte yandan Mete Kalkavan'ın yeni işi de merak edildi. 

    METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI?

    TFF resmi olarak Mete Kalkavan'ın hakemlik görevini bıraktığı ve bunun yerine Hakem Akedemisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak görev alacak. Bu Mete Kalkavan'ın ilk istifası değil 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa etmişti. Akabinde 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştü. İkinci kararının arkasındaki olay ise merak edildi. 

    Resmi sitesinden duyuru yapan Türkiye Futbol Federasyonu, "Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" sözlerine yer verdi.

    METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir?

    METE KALKAVAN KİMDİR?

    17 Ağustos 1979 Samsun'da doğan Mete Kalkavan, baba meseliği ile futbola merak saldı. Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan, 14 yıl boyunca Samsun Yolspor, İki buçuk yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Ardında Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Adeta baba mesleiğini devam ettiren Mete, TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu.İlk maçı ise 1999 yılında İstanbulspor-Altay karşılaşması oldu. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 44 yaşındaki Mete Kalkavan'ın asıl mesleği ise Makine Mühendisliğidir. 

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mete Kalkavan
    Haberler > Futbol > METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ Mİ BIRAKTI? Mete Kalkavan'ın TFF'deki yeni işi ne? Mete Kalkavan kimdir?
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