Hakem Mete Kalkavan düdüğü astı! TFF'den resmi açıklama

3 Ocak 2024 19:27 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 19:59

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Bu sezon Süper Lig'de 4 maç yöneten 44 yaşındaki düdük yakın dönemde Trabzonspor'un hedefindeki isim haline gelmişti.

METE KALKAVAN KİMDİR?

17 Ağustos 1979 Samsun'da doğan Mete Kalkavan, baba meseliği ile futbola merak saldı. Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan, 14 yıl boyunca Samsun Yolspor, İki buçuk yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Ardında Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Adeta baba mesleiğini devam ettiren Mete, TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu.İlk maçı ise 1999 yılında İstanbulspor-Altay karşılaşması oldu. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 44 yaşındaki Mete Kalkavan'ın asıl mesleği ise Makine Mühendisliğidir.

TRABZONSPOR: OPERASYON HAKEMİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kalkavan'ın hakemliği bırakacağını duyurmuştu:

"Operasyonun sonuçlarını görmediğim sürece duruşumda bir değişiklik olmaz. TFF başkanın aldığı aksiyonların sonuçlarını görmemiz lazım. Bunları pozitif olarak görürsek, en büyük destekçileri biz oluruz. Çok uzun zamanları da yok. Bunu da belirttik. Mete Kalkavan konusu var, bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu ve TFF, ocak ayında gerekeni yapacağını belirtti. Yaparlarsa yanlarından oluruz. Olmaz ise açıklamalarımıza devam ederiz."

Ayrıntılar geliyor.