Batan geminin kayıp mürettabından 3 aydır haber yok

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Şubat 2024 17:36 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 17:43 - Güncelleme:

Zonguldak, Kafkametler, Haber

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta fırtına sonrası batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettabından 3 aydır haber alınamıyor. Ekipler karadan ve denizden çalışmalarını sürdürürken aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli geminin de söküm işlemleri devam ediyor.