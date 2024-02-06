Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Batan geminin kayıp mürettabından 3 aydır haber yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Zonguldak, Kafkametler, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Zonguldak'ta fırtına sonrası batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettabından 3 aydır haber alınamıyor. Ekipler karadan ve denizden çalışmalarını sürdürürken aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli geminin de söküm işlemleri devam ediyor.  

    Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçtiğimiz 19 Kasım'da fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 80'inci gününde devam etti.

    Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri liman ve Erdemir liman bölgesindeki kıyı şeridinde botla arama gerçekleştiriyor.

    BATIK ENKAZ HAFTAYA KALDIRILACAK

    Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayan, batık enkazını kaldırma işlemlerine gelecek hafta başlanacağı öğrenildi.

    Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ZonguldakKafkametler
    Haberler > Güncel > Batan geminin kayıp mürettabından 3 aydır haber yok
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tarım Kredi’de Şubat ayına özel kampanya başladı! Zeytin, kaşar, peynir, kavurma fiyatları yarı yarıya düştü, işte tam liste - GüncelTarım Kredi’de Şubat ayına özel kampanya başladı! Zeytin, kaşar, peynir, kavurma fiyatları yarı yarıya düştü, işte tam listeBagaja saklayıp sınırdan geçirmeye çalıştılar: Kaçakçılara 170 bin liralık 'kuğu' cezası - GüncelKaçakçılara 170 bin liralık 'kuğu' cezasıÇağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşlerine gözaltı: Ablası hakim karşısına çıkmış - GüncelTeröristin kardeşlerine gözaltı!6 Şubat'ın dünyaya gösterdikleri... Kara üzerinde de büyük kırılma olabilir - Güncel6 Şubat'ın dünyaya gösterdikleri...Kira ödemesini IBAN ile yapanlara kritik uyarı: Yargıtay’dan emsal karar, yatırdığınız para boşa gidebilir - GüncelKira ödemesini IBAN ile yapanlara kritik uyarı: Yargıtay’dan emsal karar, yatırdığınız para boşa gidebilirMeteoroloji günlerdir uyarıyordu! Doğu Anadolu çığ, kar ve tipiye teslim - GüncelDoğu Anadolu çığ, kar ve tipiye teslimMahkeme kararını verdi: 2 günlük bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis - GüncelBebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapisTrafik polislerinden 'şok' denetimi: Üç dakika uykunun bedeli 690 lira - GüncelÜç dakika uykunun bedeli 690 liraMalatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandı - GüncelMalatya felaketin yıl dönümünde 3.4 ile sallandıPalalı Sabri cinayetinde 6 tutuklama - GüncelPalalı Sabri cinayetinde 6 tutuklama
    Sonraki Haber Yükleniyor...