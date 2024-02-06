Batan geminin kayıp mürettabından 3 aydır haber yok
Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta fırtına sonrası batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettabından 3 aydır haber alınamıyor. Ekipler karadan ve denizden çalışmalarını sürdürürken aynı tarihte fırtınada ikiye bölünen Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli geminin de söküm işlemleri devam ediyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçtiğimiz 19 Kasım'da fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 80'inci gününde devam etti.
Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri liman ve Erdemir liman bölgesindeki kıyı şeridinde botla arama gerçekleştiriyor.
BATIK ENKAZ HAFTAYA KALDIRILACAK
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayan, batık enkazını kaldırma işlemlerine gelecek hafta başlanacağı öğrenildi.
Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı